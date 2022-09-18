消防員忙裝住警器 議員促里長協助 陳其邁：增多元管道

消防員工作繁忙，除了最重要的打火救人業務外，也肩負發放火災住警器重責。高市消防局今年度辦理多場社區住警器申請暨防災宣導活動。市議員指出，應讓消防員更專注打火、宣導正確防災，住警器發放、裝設改由民政單位、里長等協助。

高雄市長陳其邁說，同意讓消防員將重心放在打火、防火教育，住警器發放應該更多元配套，增加人力、管道等，相關局處應盡速處理。

在火災現場常看到消防員辛苦打火後，拿著宣傳看板和住警器，藉機教育民眾防火、防災觀念。根據統計，2020年有112人死於5層樓以下火災，占比為87.5%，另外起火點在1樓和2樓的火災共造成93人死亡，占72.6%。

市議員林于凱指出，近年高市努力推動住警器，目前高市住警器設置率達96.23%，消防員疲於挨家挨戶宣導，還常被誤認為是詐騙集團。發放住警器固然重要，但宣導正確避難知識更重要，如逃生觀念不對，單靠住警器沒用，住警器只是爭取火災發生時提早偵查，拉長反應逃生時間。

林于凱建議，市府明年度起應將住警器發放、裝設交由民政系統、里長協助，一來是多數里民都認識里長，二來也讓消防員有更充裕時間能宣導專業防災觀念，「根據我訪視，不少老人家防災觀念還停留在20、30年前，認為應該將塑膠袋套頭。」火災發生時，室內易燃物和防火區劃、創造安全的防火隔間等，都是人是否活命關鍵，防災觀念不改，就算有住警器爭取逃生時間也沒用。

陳其邁表示，消防員最重要的工作確實是打火、防火教育，住警器確實應增加人力、領取管道，用更多元的通路，讓民眾更方便，也為消防弟兄分憂解勞，「民眾可到消防隊拿，也可到里辦公室拿，要讓管道更普及，這部分我們盡速來做。」