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高市最多長輩行政區在此 三民區敬老活動連辦3場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
百歲人瑞陳林足阿嬤。記者徐如宜／攝影
百歲人瑞陳林足阿嬤。記者徐如宜／攝影

高雄市三民區公所今天在國立科學工藝博物館舉辦重陽敬老活動，安排義剪、闖關活動，祝福長輩「重陽九九、樂活久久、幸福久久」。市長陳其邁表示，市府加強捷運路網興建，三民區運動中心已動工，讓長輩於社區在地養老。

高雄市三民區有6萬4千名65歲以上長者，是全市最多長輩的行政區，區公所規畫了3場次敬老活動，昨天在覆鼎金保安宮、今天在國立科學工藝博物館南館，9月24日在三民親子公園光之塔前。

陳其邁表示，因為疫情關係，重陽敬老活動去年停辦，今年恢復舉行，希望長輩在歡度重陽節時也能注意防疫。中央投注在長照的預算已增加到600億，高雄社區關懷據點到目前是482個，年底達到520個，希望藉由社區在地養老的概念，讓長輩在社區受到最好的照顧。

陳其邁說，市府在三民區加速捷運路網的興建，包括捷運黃線、明年底輕軌成圓，對於長輩就醫的交通更方便。三民區的運動中心也已經動工，其中也針對長輩運動狀況提供最好的服務，希望加快長輩次世代疫苗施打進度。

區公所準備大蛋糕與長輩同樂，歡度重陽，陳其邁和長輩們一起練健身操，並向百歲人瑞陳林足阿嬤致意。

區長宋貴龍指出，鼓勵長者走入社區，享受各單位提供的免費義剪、按摩、健康評估諮詢、銀髮族體適能檢測等貼心服務，參與卡拉OK歡唱及趣味競賽等。

重陽敬老活動現場為長輩安排義剪。記者徐如宜／攝影
重陽敬老活動現場為長輩安排義剪。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與長輩們一起做健康操。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與長輩們一起做健康操。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與長輩們一起做健康操。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與長輩們一起做健康操。記者徐如宜／攝影

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