下港就是硬派！高雄DJ饒舌嘻哈派對與古蹟迸出迷人火花

高雄市政府青年局昨天在中都唐榮磚窯廠辦「下港潮派」，集結時下年輕人喜愛的嘻哈饒舌、街舞與文創體驗等元素，古蹟建築與嘻哈派對迸出火花，DJ Mr.Skin賴皮、熊仔、FRαNKIE阿法、馬克等藝人，與現場逾500名觀眾同歡，青年局長張以理化身DJ刷碟炫技，為台灣設計展的前導活動注入活力。

台灣設計展總策畫、副市長史哲指出，高雄築港後形成貿易往來頻繁的商港城市，回溯百年來海洋首都的文化積累，以昔日的經濟中島－蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場。設計海濤席捲登岸，主辦單位團隊挖掘眾多高雄在地設計品牌，藉由派對活動呈現在民眾面前，讓民眾能親身體驗與感受高雄的設計能量，包含下港潮派在內等台設展前導系列活動，響應「設計中島」理念，讓設計展逐步加溫。

張以理說，嘻哈饒舌源自於對社會、生活與價值觀的反思，做為2022台灣設計展的前哨站，此次「下港潮派」的音樂浪潮席捲港都，透過打造高雄獨特的嘻哈氛圍，展示出港都夜生活的迷人魅力。

青年局團隊邀請深耕高雄的嘻哈領頭羊「下港體制」、在地設計潮T品牌「吃到肉羹實業社」與源自高雄的連鎖美髮集團「尤卡髮型」合作，及高雄市集品牌「雄店」來加持，強強聯手要打造最能代表高雄「硬派」精神的DJ饒舌派對，不僅讓高雄民眾認識嘻哈饒舌音樂，也期待能讓更多人認識、體驗並支持在地特色品牌。

青年局指出，從早期民歌時代到搖滾音樂，再到現今的嘻哈音樂，都是各當代引領的風潮和趨勢，台灣青年運用多元族群的語言，做為新生代音樂的另類呈現，使嘻哈饒舌從地下音樂竄升到主流音樂市場，要讓更多青年創作作品能被看見。