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炎熱街頭瞬間清涼 高雄寵物餐廳比基尼辣妹洗狗狗

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，清涼的畫面吸引不少路人目光。圖／讀者提供
高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，清涼的畫面吸引不少路人目光。圖／讀者提供

高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，活動主辦人邀請專業寵物商店前來，現場一共三人身穿清涼比基尼裝，一起在店門口幫狗兒洗澡，清涼的畫面吸引不少路人目光，紛紛拿起手機拍不停，也讓炎熱的高雄街頭瞬間都清涼了起來。

這家位在高雄市西子灣寵物友善餐廳今天下午舉辦一項「比基尼公益洗狗活動」，希望以自身的力量帶給社會愛和回饋。最吸睛的亮點是辣妹飼主們穿比基尼幫狗兒洗澡，店家表示她們店面以環保機能比基尼起家，希望能鼓勵更多人自信地穿上比基尼，帶給大眾比基尼的健康、陽光形象，想要用自己團隊的力量去回饋跟推廣穿比基尼是健康的一件事活動收入將全數捐贈給流浪動物團體，參加的毛小孩也能獲得免費鮮食及美容優惠券，這家餐廳推廣比基尼引起話題，之前還舉辦過一次比基尼單車的活動，大陣仗的比基尼辣妹們在街頭騎腳踏車，好身材一覽無遺，瞬間吸引不少人目光。

高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，清涼的畫面吸引不少路人目光。圖／讀者提供
高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，清涼的畫面吸引不少路人目光。圖／讀者提供

比基尼 寵物 餐廳 毛小孩

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