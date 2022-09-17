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「聲得你心」視障音樂表演 高雄衛武營演出

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
相信經典樂團視障歌手林信宏擔任評審嘉賓帶來多首精彩好歌。記者劉學聖／攝影
相信經典樂團視障歌手林信宏擔任評審嘉賓帶來多首精彩好歌。記者劉學聖／攝影

由高雄市勞工局主辦的「聲得你心」視障表演者，eye上我的旋律音樂會活動，今晚在高雄衛武營榕樹廣場進行，8位來自不同背景，各自擁有不同人生故事的視障者，表演包括鋼琴、洞簫合奏、爵士鼓、陶笛及歌唱演出競賽，展現對音樂表演的熱愛，還有相信經典樂團視障歌手林信宏擔任評審嘉賓帶來多首精彩好歌，這是高市勞工局今年度為滿懷表演夢想的視障音樂人，所舉辦的演出機會，要讓社會大眾更加認識視障者的音樂表演天賦及努力成果。

勞工局局長周登春表示，隨著許多優秀的視障者音樂人嶄露頭角，有更多的視障者不懼於站上舞台，也更樂意展現自己的個人特色。勞工局為了發掘出視障朋友多元面向的就業潛能及表演實力，近年來持續辦理視障達人選秀星光大道、星光培訓課程、星光閃耀音樂會、網路演藝行銷等計畫，也展現視障表演者的無限可能。；

由高雄市勞工局主辦的「聲得你心」視障表演者，eye上我的旋律音樂會活動，今晚在高雄衛武營榕樹廣場進行，場面溫馨。記者劉學聖／攝影
由高雄市勞工局主辦的「聲得你心」視障表演者，eye上我的旋律音樂會活動，今晚在高雄衛武營榕樹廣場進行，場面溫馨。記者劉學聖／攝影
由高雄市勞工局主辦的「聲得你心」視障表演者，eye上我的旋律音樂會活動，今晚在高雄衛武營榕樹廣場進行，現場有魔術表演暖場。記者劉學聖／攝影
由高雄市勞工局主辦的「聲得你心」視障表演者，eye上我的旋律音樂會活動，今晚在高雄衛武營榕樹廣場進行，現場有魔術表演暖場。記者劉學聖／攝影

視障 勞工局 音樂會

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