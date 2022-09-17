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中鋼基金會情義邀演 蝦米視障人聲樂團精采饗宴
中鋼集團教育基金會去年邀請全球第一個視障阿卡貝拉樂團「蝦米視障人聲樂團」在中鋼建廠50年公益演出，獲熱烈回響，地方多所學校希望再有機會聆賞表演，中鋼基金會為協助地方教育發展，今午安排蝦米樂團重回高市社教館演出，小港國中、小師生聽了都醉了。
蝦米樂團演唱經典外文阿卡作品「Butterfly」及台灣膾炙人口的「姊妹」、「我們不一樣」等曲，帶來滿滿感動，有台灣阿卡貝拉之父的朱元雷表示，蝦米樂團成員由視障朋友組成，舞台上走位須彼此「手牽手」互相提醒，正式演出前更需反覆辛苦練習，突破視覺限制。
中鋼基金會執行長鍾錫洲表示，能二度邀請蝦米樂團帶來精采演出，讓小港國中、小學生在假日午後享受知性音樂饗宴，同時也見證到生命的韌性。青山國小校長張本文說，蝦米樂團展現出絕佳的默契，並用動人的聲音傳遞生命樂章，是很棒的生命教育。
鍾錫洲也說，中鋼公司秉持「取之社會，用之社會」理念，透過基金會長期推動全人社會教育，期許藉由不同的藝文方式來豐富、開拓社會大眾的視野，實踐企業社會責任。
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