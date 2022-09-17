世界清潔日淨灘 屏東清除逾1300公斤垃圾

9月第3個週末是「世界清潔日」，屏東縣政府與墾丁國家公園管理處，今天分別在枋寮及墾丁岸際淨灘，動員900人，總計清出逾1300公斤垃圾，以行動支持永續資源的決心。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，推動海洋環境保護觀念及維護海域環境清潔，環保局在枋寮漁港南側海灘，結合公私部門、社區團體及環保志工淨灘，共計清除680公斤垃圾，其中一般垃圾約360公斤，可回收廢棄物總重約320公斤，超越去年淨灘成果。

國旅熱潮湧現，墾丁遊客暴增，沙灘因此堆積不少垃圾。墾丁國家公園管理處今天分別在後灣、萬里桐、山海裙礁、白砂、後壁湖、出水口、海膽保護區、大灣、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘，進行淨灘。

墾管處表示，墾丁10處海域共清出約637公斤的垃圾，其中資源回收垃圾約162公斤，以保特瓶、瓶蓋、漁具為大宗，而玻璃瓶、食品容器也占相當大的比例。