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影／屏鵝公路景觀升級半年完工 蘇揆曝原規畫要10年

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，並致贈豬腳等禮品給每位施工人員。記者潘欣中／攝影
「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，並致贈豬腳等禮品給每位施工人員。記者潘欣中／攝影

公路總局7月1日起施工、要在半年內完工的「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」，除了沿線施工引發交通打結塞車民怨，還有工程「急就章」、員警忍受酷熱指揮交通等反彈聲；行政院蘇貞昌今午視察枋山段工地，得知目前進度超前，且在12月15日前換新鋪面，他指原規畫10年完工的工程，現在半年就完工，還進度超前，創造部會和地方、民間合作的典範，沒有電線、電纜、電桿的美麗道路，也將成為全國的景觀示範路段，從屏東推動到全國。

行政院長蘇貞昌當年在屏東縣長任內推動屏鵝公路「種樹百里」，時隔31年，指示公路總局推動「種樹百里2.0升級計畫」，將屏東市高屏大橋至恆春鎮鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，斥資42億元桿線下地，6.8億改善全線植栽。下地路段達69公里，管路工程長度達131公里，分成4個路段標案。7月1日施工後，分段施工造成塞車引發民怨。

蘇貞昌今天下午先後到屏鵝公路枋山段和潮州段工地視察，交通部政次陳彥伯和公路總局第3區養護工程處長吳炤煌簡報目前4標進度多超前，總進度超過五成，將在12月15日前換新鋪面，希望提前在年底前完工，降低對用路人和沿線住戶的影響；蘇貞昌除當面感謝所有工程人員「使命必達」、致贈豬腳等慰勞品，強調要達到新加坡樟宜機場周邊和日本表參道的綠色景觀道路水準。

他說，墾丁每年有超過6百萬遊客來享受國境之南風光，31年前他當縣長種樹百里，現在不只是把30年來少了、死了的樹補足，2.0計畫更重要的是把電纜、電線、電桿地下化，颱風來時不因電桿倒地斷電，屏鵝公路未來只有綠樹、只有美麗的花，天際線也沒被破壞，完工時一定非常壯觀、美觀，不僅要將屏鵝公路打造成為「景觀省道」的全台示範路段，也成為未來全國建設綠色隧道最佳典範。

「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，並致贈豬腳等禮品給每位施工人員。記者潘欣中／攝影
「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，並致贈豬腳等禮品給每位施工人員。記者潘欣中／攝影
「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，指該段工程將成為全國的景觀示範路段，從屏東推動到全國。 記者潘欣中／攝影
「屏鵝公路2.0景觀升級計畫」如火如荼進行，行政院長蘇貞昌今天上下到枋山段工地視察，指該段工程將成為全國的景觀示範路段，從屏東推動到全國。 記者潘欣中／攝影

蘇貞昌 行政院

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