影／全台首座保鮮物流中心 負25度冷凍拓展全球通路

全台首座國際保鮮物流中心今上午在屏東啟用，行政院長蘇貞昌出席啟用典禮，要求相關單位複製此一經驗，不僅要有國家級更要有地區型的冷鏈物流中心，讓台灣農產品晉升全新階段，政院支持相關建設，預算沒有天花板，希望全台從屏東開始，讓在地農業更具競爭力。

位於屏東農業生物科技園區的國際保鮮物流中心，總樓地板面積1萬188平方公尺，農科籌備處主任謝勝信表示，物流中心有冷藏、冷凍倉儲、急速冷凍、裁切及催熟等功能，2020年10月動工，今年5月竣工，已經過3個月測試運轉，其中最主要是總容量達7800公噸的負25度冷凍自動倉儲設備，可望成為南部地區最重要的農業處理及運輸中心。

蘇貞昌強調，屏東國際保鮮物流中心是全台第一處，另一座在桃園，屏東物流中心若能成功，將要求相關單位複製此一經驗，未來不僅要有國家級更要有地區型的冷鏈物流中心，針對不同的農產品，不同的冷鏈條件設置，讓台灣農產品更具競爭力。