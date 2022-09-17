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屏東秘境唯一要道土石崩塌「兩層樓高」 全力搶通中
屏東瑪家鄉通往舊筏灣石板屋秘境的屏專五道路，今上午傳出土石坍方，瑪家鄉長梁明輝說，「坍方土石還不少，約有兩層樓高」，目前已全力搶通，暫不發布管制措施，初步清查約有7、8位遊客受困，安全無虞。
屏專五道路從禮納里部落至舊瑪家、舊筏灣等舊部落，長達8公里，可通往美人瀑布、八大源部落、有「千年古城」封號的舊筏灣石板屋及旗鹽山等，沿途景色優美。
梁明輝表示，上午9點多接獲通報，在舊瑪家到舊筏灣間發生土石坍方，近一周山上無風無雨也無地震，不過之前軒嵐諾、梅花颱風外圍環流帶來連續降雨，研判因此造成土石鬆動滑落，公所包商獲報已趕往清運，到下午3點為止仍在搶通中。
據了解，目前約有7、8位遊客在舊部落，梁明輝指出，目前坍方路段車輛無法通行，但徒步仍可通過，若一切順利，最快今晚即可搶通，暫不計畫發布管制措施，初步調查受困人員飲食用水都足夠，安全無虞。
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