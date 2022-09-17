政策宣導、城市行銷樣樣行 高雄雙姝發言人新招出擊

高雄市政府網羅電視台主播張硯卿、周璟瑜當發言人，2人能主持能代言，有顏值有聲量，為市府增添話題及亮點。2人知名度漸開，隨市長陳其邁出門跑行程，不少人主動要求合影，還有婆媽問「可以當我媳婦嗎？」2人目前未婚，是否已死會，異口同聲說「私領域要保留」，沒給明確答案。

張硯卿今年32歲，周璟瑜34歲，兩人過去都在電視台工作，從同業變同事，相繼進高雄市政府工作成為戰友，經常一起出任務，之前幫忙代言鹹酥雞嘉年華、行銷戶所改造結婚背板等，最近雙姝再度出擊，以「視訊來電」手法，拍攝「市政悄悄話」30秒短片，讓政策宣導不再單調。

這個點子是張硯卿、周璟瑜日前在辦公室腦力激盪迸出的靈感，希望讓政令宣導不再無趣、枯燥，呈現簡短、輕鬆風格，加上直式影片方便轉傳，第一支影片主題是宣傳高雄市租金補貼。

張硯卿指出，直式影片正夯，大家人手一機習慣拿起手機可以直接觀看的影片模式，不只社群上擴散速度快，也方便在通訊軟體上轉傳。影片雖然簡短，但句句皆政策重點，希望新嘗試有助於強化政策宣傳力道。

「螢幕顯示來電能製造驚喜感，拉近和民眾距離。」周璟瑜說，在日常生活中，經常透過通訊軟體或視訊，向家人親友分享好消息，靈光一現用來結合政策宣傳，展現親民、活潑調性，像是和好朋友聊天分享好康，向市民傳達市府做了哪些事，能幫大家解決哪些問題等。

外界對2位發言人有些好奇及新鮮感，市府打鐵趁熱，讓雙姝發言人盡情揮灑，為城市加分。雙姝發言人曝光率愈來愈高，許多局處紛紛提出拍攝影片、獻聲宣傳、協助代言等請求，市長室顧及2位發言人工作負荷頗重，會幫忙溝通或減壓。

上任1個多月，張硯卿說，從媒體人轉換角色當公部門化妝師，工作節奏一樣快，也充滿挑戰，多年記者訓練讓她們不會害怕面對鏡頭，也理解媒體需求。周璟瑜最近勤練台語，她預告「之後有機會，也許會用台語回應，希望能國台語雙聲道切換自如」。