金沙高粱老街風獅爺文化季熱鬧啟動 紅龜粿體驗超熱門

一年一度的金沙鎮高粱老街風獅爺文化季，今天熱鬧啟動，將一連舉辦2天，現場熱鬧滾滾，不少民眾衝著「紅龜粿體驗」而來，只見親子早早就到場排隊，並一起完成製作紅龜粿的任務，在看到黃澄澄、香噴噴的紅龜粿出爐的剎那，親子都開心拍手、拍照。

活動由在地團體Candy金門小女孩勁歌熱舞中揭開序幕，包含金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、議員王秀玉、議員王碧珍、沙美商圈理事長王添泉皆到場參與，並共同灑下金沙完成啟動儀式。

楊鎮浯在致詞時表示，在縣府與議會的共同支持下，齊心建設金沙地方，在金沙鎮結合傳統與創意下，期望能在後疫情時代帶來國旅新高峰，並即將推向國際合作，打造旅遊新模式。

吳有家也說，金沙鎮每年的文化季有一系列精采活動，歡迎遊客、鄉親共襄盛舉，感受在地文化的熱情，並在透過活動的過程裡凝聚彼此，讓情誼更加緊密。

此次文化季，邀請小朋友最愛的MOMO家族哥哥姊姊、評逵Ozzy、徐冉、優美女聲黃薇、陳芊妙、金沙在地團體等組合接力表演與開唱，吸引不少民眾到場聆聽。

而小朋友最期待的「DIY手作」，則透過手腦並用組裝風獅爺的置物盒和塗鴉風獅爺的磁鐵，也吸引親子一起共同完成；而「美食園遊會」則結合26間在地攤商和特色餐車，囊括各式風味的傳統美食、以及文創特色玩具等，其中炸雞等人氣小吃攤位前都大排長龍。

最受矚目的就是「紅龜粿體驗」，在社區的婆婆媽媽指導下，讓民眾從備料製餡、揉捏餅皮、包餡塑形到蒸煮熟成通通自己動手做，不少人實際參與後，都說「很好玩，自己做的最好吃」。