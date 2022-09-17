快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金沙高粱老街風獅爺文化季熱鬧啟動 紅龜粿體驗超熱門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮高粱老街風獅爺文化季今天登場，「紅龜粿體驗」吸引親子熱情參與。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮高粱老街風獅爺文化季今天登場，「紅龜粿體驗」吸引親子熱情參與。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的金沙鎮高粱老街風獅爺文化季，今天熱鬧啟動，將一連舉辦2天，現場熱鬧滾滾，不少民眾衝著「紅龜粿體驗」而來，只見親子早早就到場排隊，並一起完成製作紅龜粿的任務，在看到黃澄澄、香噴噴的紅龜粿出爐的剎那，親子都開心拍手、拍照。

活動由在地團體Candy金門小女孩勁歌熱舞中揭開序幕，包含金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、議員王秀玉、議員王碧珍、沙美商圈理事長王添泉皆到場參與，並共同灑下金沙完成啟動儀式。

楊鎮浯在致詞時表示，在縣府與議會的共同支持下，齊心建設金沙地方，在金沙鎮結合傳統與創意下，期望能在後疫情時代帶來國旅新高峰，並即將推向國際合作，打造旅遊新模式。

吳有家也說，金沙鎮每年的文化季有一系列精采活動，歡迎遊客、鄉親共襄盛舉，感受在地文化的熱情，並在透過活動的過程裡凝聚彼此，讓情誼更加緊密。

此次文化季，邀請小朋友最愛的MOMO家族哥哥姊姊、評逵Ozzy、徐冉、優美女聲黃薇、陳芊妙、金沙在地團體等組合接力表演與開唱，吸引不少民眾到場聆聽。

而小朋友最期待的「DIY手作」，則透過手腦並用組裝風獅爺的置物盒和塗鴉風獅爺的磁鐵，也吸引親子一起共同完成；而「美食園遊會」則結合26間在地攤商和特色餐車，囊括各式風味的傳統美食、以及文創特色玩具等，其中炸雞等人氣小吃攤位前都大排長龍。

最受矚目的就是「紅龜粿體驗」，在社區的婆婆媽媽指導下，讓民眾從備料製餡、揉捏餅皮、包餡塑形到蒸煮熟成通通自己動手做，不少人實際參與後，都說「很好玩，自己做的最好吃」。

金沙鎮公所表示，「紅龜粿體驗」共計有8梯次，採現場報名，各梯次將於現場發放號碼牌（上午9時50分、上午11時05分、下午13時30分、下午15時10分），每梯次12-15桌，每桌體驗人數為8人。

金門縣長楊鎮浯表示，金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季已成為特色活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季已成為特色活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、金沙鎮長吳有家一起開心吃著紅龜粿，大讚好吃，「有家」的味道。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、金沙鎮長吳有家一起開心吃著紅龜粿，大讚好吃，「有家」的味道。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季今天登場，與會貴賓逐一到各攤位加油打氣。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季今天登場，與會貴賓逐一到各攤位加油打氣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典表示，金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季活動相當成功，他每年都會來參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典表示，金沙鎮的高粱老街風獅爺文化季活動相當成功，他每年都會來參加。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺 親子 金門

延伸閱讀

金門縣府與台化簽合作意向書 廢棄漁網回收變身POLO衫

金門圖美館正式完成簽約 預定2026年年底完工

離島缺工重大工程流標 楊鎮浯拜會工程會研商解決之道

金廈小三通何時開？楊鎮浯拜會陸委會盼冬至試辦復航

相關新聞

金門與台化合作 廢漁網回收 變POLO衫

金門每年約產生10公噸的廢棄漁網，金門縣長楊鎮浯昨天與台化公司簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係，完善金門縣漁網回收...

屏專五道路坍方 土石量2層樓高

屏東瑪家鄉通往舊筏灣石板屋秘境的屏專五道路，昨天傳土石坍方，瑪家鄉長梁明輝說，坍方土石量不少，約2層樓高，昨下午3時許已...

學者：托育補助成效有限

高市府積極招商推動產業轉型，提供生育托育補助等利多，但青壯人口持續流失，學者認為高雄產業轉型還在起步階段，人口紅利尚未顯...

廣角鏡／熱氣球愛河場 錯過等明年

高雄熱氣球活動今年在田寮、愛河二地接力舉辦，網路預售票開賣秒殺一空，田寮月世界活動已結束，愛河場至9月25日，遊客搭熱氣...

炎熱街頭瞬間清涼 高雄寵物餐廳比基尼辣妹洗狗狗

高雄市西子灣一家寵物友善餐廳今天在店門口舉辦一場「比基尼公益洗狗活動」，活動主辦人邀請專業寵物商店前來，現場一共三人身穿...

高雄又傳停電！這條路一片漆黑 釀7029戶停電

高雄市又傳停電，這次換三民區大昌路；今晚8時10分許，突然路上一片漆黑，台電高雄區營業處表示，停電原因為同盟配電變電所第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。