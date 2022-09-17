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金門縣府與台化簽合作意向書 廢棄漁網回收變身POLO衫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左）頒發由廢棄漁網製作而成環保POLO衫給海保署副署長宋欣真（中）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）頒發由廢棄漁網製作而成環保POLO衫給海保署副署長宋欣真（中）。記者蔡家蓁／攝影

每年6月8日是我國的國家海洋日，受到疫情影響，縣府將活動延到今天舉辦，會中由金門縣長楊鎮浯與台化公司簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係，完善金門縣漁網回收再利用管理機制，以循環經濟模式讓廢棄物循環利用。

這項活動今天在新湖漁港舉行，由楊鎮浯主持，包括海洋委員會海保署副署長宋欣真、台化公司資深副總蘇俊雄、縣府秘書長陳祥麟、台電金門區營業處長黃甘杏等人出席。

活動現場首度放映由台化公司拍攝製作的「愚公移山」漁網回收合作影片，這部影片拍出海島金門的美麗，也拍出戰地金門風情，更展現金門全力投入廢漁網回收再利用工作堅毅不拔的精神；稍後在宋欣真的見證下，由楊鎮浯與蘇俊雄簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係。

楊鎮浯在致詞時表示，金門針對永續海洋一直不斷在努力，繼海漂保麗龍以環保創新的冷壓減容技術加速處理後，再透過台化公司協助指導廢棄漁網拆解分類前處理，最終進入回收再利用體系，製成環保服飾，將金門常年累積的漁網以循環經濟模式轉化成再生產品，讓「海廢變黃金」，感謝海保署及台化公司對廢棄漁網回收工作的協助。

宋欣真也指出，海洋廢棄物清理是海洋保護的第一步，資源循環才能達到永續海洋，金門縣過去致力於保麗龍回收，現在更進一步推動漁網回收再利用，海洋生態環境保護的精神令人感動。

據了解，今年活動以「資源循環、永續海洋」為主題，除了倡導物質循環再利用的循環經濟價值，也展現縣府近年在海洋廢棄物清理及回收再利用之作為及成果。縣府說明，為了守護海洋生物，維持良好海洋生態環境，每年透過淨海行動積極清除海廢漁網，並將漁民淘汰、水試所及海巡單位聯合查扣沒入之漁網具妥善回收，避免棄置海洋。

縣府從去年下旬開始與台化公司合作共同推動廢漁網回收再利用，並於新湖漁港設置廢棄漁網具回收、暫置、分類作業區，由漁會進行自主分類收集包裝，再由台化公司合作回收商定期至金門回收，使廢棄漁網不再囤積，亦使後續回收再利用更加順利。

金門縣長楊鎮浯（左）頒發獎盃給台化公司副總蘇俊雄（中）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）頒發獎盃給台化公司副總蘇俊雄（中）。記者蔡家蓁／攝影
金門舉辦國家海洋日「資源循環、永續海洋」活動，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門舉辦國家海洋日「資源循環、永續海洋」活動，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門舉辦國家海洋日「資源循環、永續海洋」活動，現場有不少活動攤位。記者蔡家蓁／攝影
金門舉辦國家海洋日「資源循環、永續海洋」活動，現場有不少活動攤位。記者蔡家蓁／攝影
在海保署副署長宋欣真的見證下，金門縣長楊鎮浯與台化公司副總蘇俊雄簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係。記者蔡家蓁／攝影
在海保署副署長宋欣真的見證下，金門縣長楊鎮浯與台化公司副總蘇俊雄簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯

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