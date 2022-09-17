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屏東漁船船長公海上因病身亡 巡護八號明出發救援

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
琉球籍漁船「金隆成18號」。圖／琉球漁會提供
琉球籍漁船「金隆成18號」。圖／琉球漁會提供

屏東縣琉球籍漁船「金隆成18號」出海，船長陳姓男子倒臥駕駛艙，失去呼吸心跳，船上的7名印尼籍漁工不會開船，海巡署將派遣海巡艦艇「巡護八號」前往救援，預計明天從高雄港母港出發。

海巡署表示，「金隆成18號」陳姓船長因多次吐血、身體虛弱現象，後來又倒臥駕駛艙失去呼吸心跳，因病往生，該船現在位置約日本東京東南方710海浬公海上，距離台灣約2200海浬。

海巡署獲報船上7名印尼船工都不會開船，又遭逢南馬督颱風接近，海巡署艦艇巡護八號船長率領全體同仁臨危授命，將在明天由母港高雄港出發，搭載一名替補船長前往救援，等替補船長上船後，巡護八號將繼續為期2個月的公海巡護任務。

屏東琉球籍漁船「金隆成18號」日前出海，3天前上午在日本東京東南方710海浬作業，陳姓船長被發現倒臥在駕駛艙，失去呼吸心跳，緊急通報友船「連合發號」還有漁業監控中心。

海巡署 屏東縣 印尼

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