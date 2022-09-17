從政28年退休 縣議員黃瑞華感言：見證台東脫胎換骨

台東縣議員黃瑞華不再參加年底選舉，昨在議會進行最後一次縣政總質詢，逐一向縣長饒慶鈴及各局處長提建言，除稱許縣府各局處長政績，也針對台東醫療假日不足、建設處問題要求改善，他強調8年議員見證台東脫胎換骨。

70歲的黃瑞華從政資歷豐富，曾任農會理事長、鎮代會代表、主席，後來當選鎮長、縣議員，地方風評極佳，多名地方議員參選人都稱「黃瑞華推薦」，建設處長許瑞貴亦稱讚，黃進入政壇28年、7次選舉7次勝利，這個紀錄在關山「前無古人」，當前也無人能夠突破。

黃瑞華表示，議員生涯透過各局處解決地方問題，也學習了很多為人處事道理，都會銘記在心，之後將解甲歸田，這段相處的時光是人生中最美的一段，至今要分手時候，更感覺到這段友情可貴。

他說，任縣議員8年見證台東脫胎換骨，前縣長黃健庭任內，將台東這招牌重新掛上、粉刷讓大家看到，縣長饒慶鈴則是將招牌持續擦亮、點綴，讓更多人看到台東的深度、自然環境的優勢，看見台東藍的美好。

黃瑞華說，將要畢業了，將好好休息一段時間，在學校大家都祝福學生鵬程萬里，他現在要畢業了，大家大概要祝福他松柏長青，可以進入老人會，享受快樂的老人生活，他也祝福所有的朋友平安。