高雄推五寶料理課程 讓人與毛孩都品嘗海鮮

為推廣高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚」，高雄市政府海洋局於今天在鳳山JC廚房舉辦「魚你同作好烹友」料理系列課程，並邀請毛爸鮮食提案主廚Lee、台語歌手許富凱及貓界小鮮肉阿蹼仔，共同烹飪毛小孩料理，邊推廣美食也逗毛孩歡心。

市府副秘書長王啓川出席活動時表示，近年毛孩當道，民眾開始關注毛孩健康，也親手做鮮食，因此這次課程特別規畫「我與毛孩的饗樂大餐」主題，以石斑魚及虱目魚為食材，教導毛爸、毛媽如何在家中料理，與毛孩在家中共享美味料理。

海洋局長張漢雄說，這次系列課程後續會再邀請知名餐廳主廚，以烹飪課程及影片教學等方式，教導民眾輕鬆料理，就算一個人也能在家輕鬆料理海鮮，獨享高雄海味好料。

海洋局表示，料理教學及料理教學影片、食譜都會公布於「高雄海味地圖」臉書粉絲團，讓不同族群在家中都能夠輕鬆烹飪海鮮。

「魚你同作好烹友」料理系列課程開放免費報名，更多活動資訊到臉書「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢。