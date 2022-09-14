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地價、原物料雙漲　高雄岡山第二交流道經費跟著暴增

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
岡山第二交流道去年獲行政院核定，興建經費從15.32億元暴增達33.75億元。圖／立委邱志偉服務處提供
岡山第二交流道去年獲行政院核定，興建經費從15.32億元暴增達33.75億元。圖／立委邱志偉服務處提供

岡山第二交流道去年獲行政院核定，但受烏俄戰爭影響，原物料大幅波動及高雄地價上揚，興建經費從15.32億元暴增達33.75億元，超過一倍，其中用地經費從2.48億元增加到8.95億元，漲幅驚人，用地取得攸關第二交流道的興建進度，考量近9億的經費已遠超市府負擔範圍，立委今指出，將會要求行政院出面協調，盡早達成共識、取得用地，以利工程推動。

立委邱志偉近日邀集立法院交通委員會到高雄考察，並了解岡山第二交流道的進度；因去年行政院核定第二交流道的經費為15.32億元，今年高公局預估總經費將會達33.75億，因工程經費由高公局國道基金負擔，用地費由市府編列。

高工局指，用地取得以目前土地交易價格，加上地價調幅，估算後經費增加6.47億元，工程經費在配合國道主線拓寬、雙車道匝道等設計，加上物價上漲，增加經費達11.96億元。

國民黨市議員方信淵說，岡山區僅有一處交流道，每到上下班交通尖峰時段，大小車匯集，地方期盼能增設第二交流道，如今面臨地價、興建經費上漲，中央地方雙執政，一定能克服。

民進黨市議員高閔琳說，路竹到岡山一帶，有包括本州、永安兩處工業區、螺絲工廠及物流大型車輛，往北往南都仰賴現有岡山的第一交流道，交通承載負荷高，幾乎都要等10多分鐘才能駛上國道車道，因應日後橋科園區布局，第二交流道很迫切。

另高公局也規畫，將國道1號北岡山段（344K+585~348K+620）進行主線道拓寬工程，拓寬後主線道為雙向8車道，工程經費10億元由高公局全額負擔，至於新設交流道的聯絡道工程，則需將嘉新東路拓寬為雙向6車道，大莊路拓寬為雙向4車道，總經費2.98億元則由市府支應，工程預估2028年完工。

岡山 車道 國道

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