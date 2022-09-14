魏德聖籌拍「臺灣三部曲」一波三折 意外開創動畫紀錄
知名導演魏德聖繼拍攝「賽德克・巴萊」後，續籌拍另部融入西拉雅族的「臺灣三部曲」，但開拍後遭逢疫情，資金、演員無法到位，一度瀕臨停拍命運，後來轉為動畫繼續挺進，艱辛過程將在今年高雄電影節期間化為「臺灣三部曲」未盡之路特展呈現，魏德聖今午斬釘截鐵地說，上帝關了一扇門，但開了另一扇窗，「夢還在，一定會呈現在大家的眼前」。
「臺灣三部曲」未盡之路特展今午在高雄駁二宣布啟動，導演魏德聖偕范逸臣等演員亮相，現場首映幕後紀實影片。高市副市長史哲指他2021年與導演魏德聖在南星計畫區宣布「臺灣三部曲」開拍，不料此片因疫情險些停拍。不過「未盡之路」意味未竟之志，此次特展將是高雄電影節最好的系列活動。
魏德聖吐露「臺灣三部曲」波折橫生，為讓這部電影能順利進行，他甚至虛張聲勢、製造聲量，「所有不要臉的動作都做了，只為吸引資金，讓夢相可以繼續前進」。這次資金、演員無法到位，逼得必須向現實妥協，但礙於面子，不能說停就停，最後決定轉為動畫片，解決實拍的難題，卻也為難了演員，像范逸臣練西拉雅語快一年，電影卻不拍，不過此片首創實景收音的方式，巧妙地讓演員實拍的魅力與動畫給合，反而開創新的紀錄。
范逸臣說，當時接拍此片，導演花很大心力重建瀕臨消失的西拉雅語，演員也努力學習，後來電影轉為動畫製作，他們才發現要流利說出從未說過的語言，實在不容易，若是真人實拍，烈日下一人講錯一句，一場戲不知到要拍到何時。魏德聖表示，由於是動畫片，收音時允許演員看小抄，但一場戲錄音就要花上半天，萬一真開拍，恐怕3天也拍不完。
動畫版「臺灣三部曲」由金馬資深導演王童擔任動畫監製，首部曲「火焚之軀」預計2025年上映。高市文化局長王文翠表示，高雄是友善拍片城市，這次「臺灣三部曲」特展，環形空間與圓形動線的展場，象徵逐夢與圓夢的過程，展區提供劇中服飾讓民眾體驗， 9月15日在駁二藝術特區大勇區P2倉庫免費開放入場。
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