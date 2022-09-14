快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魏德聖籌拍「臺灣三部曲」一波三折 意外開創動畫紀錄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
藝人范逸臣（左起）、高市副市長史哲及導演魏德聖，連袂宣布「臺灣三部曲」未盡之路特展開展。記者王昭月／攝影
藝人范逸臣（左起）、高市副市長史哲及導演魏德聖，連袂宣布「臺灣三部曲」未盡之路特展開展。記者王昭月／攝影

知名導演魏德聖繼拍攝「賽德克・巴萊」後，續籌拍另部融入西拉雅族的「臺灣三部曲」，但開拍後遭逢疫情，資金、演員無法到位，一度瀕臨停拍命運，後來轉為動畫繼續挺進，艱辛過程將在今年高雄電影節期間化為「臺灣三部曲」未盡之路特展呈現，魏德聖今午斬釘截鐵地說，上帝關了一扇門，但開了另一扇窗，「夢還在，一定會呈現在大家的眼前」。

「臺灣三部曲」未盡之路特展今午在高雄駁二宣布啟動，導演魏德聖偕范逸臣等演員亮相，現場首映幕後紀實影片。高市副市長史哲指他2021年與導演魏德聖在南星計畫區宣布「臺灣三部曲」開拍，不料此片因疫情險些停拍。不過「未盡之路」意味未竟之志，此次特展將是高雄電影節最好的系列活動。

魏德聖吐露「臺灣三部曲」波折橫生，為讓這部電影能順利進行，他甚至虛張聲勢、製造聲量，「所有不要臉的動作都做了，只為吸引資金，讓夢相可以繼續前進」。這次資金、演員無法到位，逼得必須向現實妥協，但礙於面子，不能說停就停，最後決定轉為動畫片，解決實拍的難題，卻也為難了演員，像范逸臣練西拉雅語快一年，電影卻不拍，不過此片首創實景收音的方式，巧妙地讓演員實拍的魅力與動畫給合，反而開創新的紀錄。

范逸臣說，當時接拍此片，導演花很大心力重建瀕臨消失的西拉雅語，演員也努力學習，後來電影轉為動畫製作，他們才發現要流利說出從未說過的語言，實在不容易，若是真人實拍，烈日下一人講錯一句，一場戲不知到要拍到何時。魏德聖表示，由於是動畫片，收音時允許演員看小抄，但一場戲錄音就要花上半天，萬一真開拍，恐怕3天也拍不完。

動畫版「臺灣三部曲」由金馬資深導演王童擔任動畫監製，首部曲「火焚之軀」預計2025年上映。高市文化局長王文翠表示，高雄是友善拍片城市，這次「臺灣三部曲」特展，環形空間與圓形動線的展場，象徵逐夢與圓夢的過程，展區提供劇中服飾讓民眾體驗， 9月15日在駁二藝術特區大勇區P2倉庫免費開放入場。

導演魏德聖（右四）籌拍「臺灣三部曲」波哲橫生，但仍努朝夢想邁進。記者王昭月／攝影
導演魏德聖（右四）籌拍「臺灣三部曲」波哲橫生，但仍努朝夢想邁進。記者王昭月／攝影
導演魏德聖（右）向高市副市長史哲（中）、范逸臣說明熱蘭遮城建築設計。記者王昭月／攝影
導演魏德聖（右）向高市副市長史哲（中）、范逸臣說明熱蘭遮城建築設計。記者王昭月／攝影

動畫 電影 魏德聖

延伸閱讀

紀錄搶婚習俗的少女悲歌 導演內心掙扎：幫到什麼程度

調查局推國安動畫 吉祥物「黃喉貂查查」首度曝光

躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

練琴加迪士尼動畫 郎朗錄製新專輯回憶美好童年

相關新聞

高雄稅收首次超越新北市 成長率六都第一名

高雄市長陳其邁上任後主打經濟牌，市府財政局表示，根據今年度1至8月全國國稅、地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首...

小確幸！金門大膽島明重新開放登島 票價調降200元

受疫情影響，大膽島已經暫停開放2年，金門縣府今天表示，大膽島將於明日起至11月30日止對外開放登島，因受疫情影響，今年上...

地價、原物料雙漲　高雄岡山第二交流道經費跟著暴增

岡山第二交流道去年獲行政院核定，但受烏俄戰爭影響，原物料大幅波動及高雄地價上揚，興建經費從15.32億元暴增達33.75...

高市登革熱+3 市府宣布入境主動受檢確診者發獎金2500元

新冠肺炎疫情尚未消退，高市前鎮區本土登革熱群聚案持續擴大，今天再添3例，一例住楠梓區，二例住前鎮，研判跟前鎮區群聚案有關...

議員要求高捷紫線比照黃線力拚3年動工 高市府：評估中

高雄捷運黃線年底將動工，紫線也會展開可行性研究評估。高雄市議員李柏毅指出，黃線從評估到動工僅花3年多時間，希望紫線也比照...

離島缺工重大工程流標 楊鎮浯拜會工程會研商解決之道

離島缺工問題存在已久，也直接影響金門地區部分指標性之中大型公共工程包發情形，嚴重影響工程進度，金門縣長楊鎮浯、連江縣立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。