高雄稅收首次超越新北市 成長率六都第一名
高雄市長陳其邁上任後主打經濟牌，市府財政局表示，根據今年度1至8月全國國稅、地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市，更增加69億元，拿到全國第2。較去年1636億元增加655億元，成長達40%，居六都第一，大幅提升高市自有財源。
財政局指出，根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，可見市府團隊2年拚4年，推動促參開發案、招商引資等大有所獲。去年度高雄市各行業營利事業銷售額首次突破5.57兆元，成長1.05兆元，成長幅度六都第一。工資成長率也較108年成長8.63%，也是六都第一。
財政局陳勇勝局長表示，今年上半年高雄市的促參績效民間投資金額達620億元，居全國之冠。為轉型高雄產業布局，市府積極爭取高科技產業進駐高雄，在各家廠商相繼加碼投資下，累計招商逾5千億元。稅收成長代表商家獲利提升，進一步帶動員工薪資同步向上提升。
陳勇勝指出，市府團隊在疫情受創期間，發行「高雄券」振興經濟，其中，地方稅在稅捐處同仁的努力下，去年決算數較預算數增加15.55億元。國稅增加也可望獲得更多實際獲配的中央統籌分配稅款，可充裕市政建設資金。
市府表示，高雄市在陳其邁帶領下已積極加速開發各產業園區，供半導體、電動車、AI智慧等產業群聚進駐，以及引入台積電設廠「楠梓產業園區」。在捷運、輕軌、鐵路地下化等基礎建設陸續完成下，未來可供更多企業進駐，繼續提升高雄市創稅能力。
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