快訊

傳郭台銘被迫簽署不選2024 宣明智說話了

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

高雄稅收首次超越新北市 成長率六都第一名

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市。圖／高市財政局提供
根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市。圖／高市財政局提供

高雄市長陳其邁上任後主打經濟牌，市府財政局表示，根據今年度1至8月全國國稅、地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市，更增加69億元，拿到全國第2。較去年1636億元增加655億元，成長達40%，居六都第一，大幅提升高市自有財源。

財政局指出，根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，可見市府團隊2年拚4年，推動促參開發案、招商引資等大有所獲。去年度高雄市各行業營利事業銷售額首次突破5.57兆元，成長1.05兆元，成長幅度六都第一。工資成長率也較108年成長8.63%，也是六都第一。

財政局陳勇勝局長表示，今年上半年高雄市的促參績效民間投資金額達620億元，居全國之冠。為轉型高雄產業布局，市府積極爭取高科技產業進駐高雄，在各家廠商相繼加碼投資下，累計招商逾5千億元。稅收成長代表商家獲利提升，進一步帶動員工薪資同步向上提升。

陳勇勝指出，市府團隊在疫情受創期間，發行「高雄券」振興經濟，其中，地方稅在稅捐處同仁的努力下，去年決算數較預算數增加15.55億元。國稅增加也可望獲得更多實際獲配的中央統籌分配稅款，可充裕市政建設資金。

市府表示，高雄市在陳其邁帶領下已積極加速開發各產業園區，供半導體、電動車、AI智慧等產業群聚進駐，以及引入台積電設廠「楠梓產業園區」。在捷運、輕軌、鐵路地下化等基礎建設陸續完成下，未來可供更多企業進駐，繼續提升高雄市創稅能力。

根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市。圖／高市財政局提供
根據財政部最新公布今年度1至8月各縣市國稅及地方稅總稅收統計，地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首度超越新北市。圖／高市財政局提供

高雄市 陳其邁

延伸閱讀

議員要求高捷紫線比照黃線力拚3年動工 高市府：評估中

老店新靈魂！陳其邁化身「吃貨」挺青年創業

高雄預售屋亂象一堆 陳其邁：贊成加重紅單炒作罰則

影／暖男市長陳其邁臉書美食照涉嫌「盜圖」？ 高市府駁斥造謠

相關新聞

小確幸！金門大膽島明重新開放登島 票價調降200元

受疫情影響，大膽島已經暫停開放2年，金門縣府今天表示，大膽島將於明日起至11月30日止對外開放登島，因受疫情影響，今年上...

高雄稅收首次超越新北市 成長率六都第一名

高雄市長陳其邁上任後主打經濟牌，市府財政局表示，根據今年度1至8月全國國稅、地方稅總稅收統計，高雄市達2千291億元，首...

高市登革熱+3 市府宣布入境主動受檢確診者發獎金2500元

新冠肺炎疫情尚未消退，高市前鎮區本土登革熱群聚案持續擴大，今天再添3例，一例住楠梓區，二例住前鎮，研判跟前鎮區群聚案有關...

議員要求高捷紫線比照黃線力拚3年動工 高市府：評估中

高雄捷運黃線年底將動工，紫線也會展開可行性研究評估。高雄市議員李柏毅指出，黃線從評估到動工僅花3年多時間，希望紫線也比照...

離島缺工重大工程流標 楊鎮浯拜會工程會研商解決之道

離島缺工問題存在已久，也直接影響金門地區部分指標性之中大型公共工程包發情形，嚴重影響工程進度，金門縣長楊鎮浯、連江縣立委...

老店新靈魂！陳其邁化身「吃貨」挺青年創業

高雄市長陳其邁的官方YouTube頻道「緊來看邁」每一集有不同主題，第5集造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，陳其邁捲起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。