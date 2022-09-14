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高市登革熱+3 市府宣布入境主動受檢確診者發獎金2500元
新冠肺炎疫情尚未消退，高市前鎮區本土登革熱群聚案持續擴大，今天再添3例，一例住楠梓區，二例住前鎮，研判跟前鎮區群聚案有關，且傳染軌跡已經移至北高雄，至今高雄累計有13例登革熱病例。高市府宣布，入境民眾主動通報衛生所採檢而確診者，會發2500元獎勵金。
高市衛生局表示，新增三例登革熱確定病例，有明確流病相關跡象，研判為同一波感染。今天市府跨局處在前鎮及鳳山區擴大環境整頓，掃蕩社區髒亂點，單日動員人數達3千人。
衛生局表示，新增的3例登革熱病例，2例經就醫通報、1例為疫調採檢發現，均與發生群聚的社區有明確的流行病學關係，衛生局已針對可傳染期活動地再擴大疫調採檢，至目前擴大採檢1050人，主動發現8例確定個案，其中2例無症狀。
今新增的3名確診個案為2名10多歲女性，一名55歲女性，分別在9月8日至9月10日出現症狀，均到過前鎮，衛生局鎖定前鎮區16里及鳳山區3里警戒範圍內高風險場域空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段是現階段加強環境整頓，呼籲家戶也清除積水容器，每周三登革熱日落實社區動員。
衛生局進一步表示，各國紛開放境管，本國人入境檢疫也逐漸放寬，對照登革熱平均潛伏期3至8天，有可能在社區活動階段發病，透過環境中埃及斑蚊或白線斑蚊觸發社區傳播鏈，市長陳其邁要求即日起針對登革熱好發地區入境居檢對象加發防蚊噴罐，住高雄市民眾入境後5天內或發病2天內主動通報衛生所採檢而確診者，將發給獎勵金2500元。
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