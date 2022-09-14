高市登革熱+3 市府宣布入境主動受檢確診者發獎金2500元

新冠肺炎疫情尚未消退，高市前鎮區本土登革熱群聚案持續擴大，今天再添3例，一例住楠梓區，二例住前鎮，研判跟前鎮區群聚案有關，且傳染軌跡已經移至北高雄，至今高雄累計有13例登革熱病例。高市府宣布，入境民眾主動通報衛生所採檢而確診者，會發2500元獎勵金。

高市衛生局表示，新增三例登革熱確定病例，有明確流病相關跡象，研判為同一波感染。今天市府跨局處在前鎮及鳳山區擴大環境整頓，掃蕩社區髒亂點，單日動員人數達3千人。

衛生局表示，新增的3例登革熱病例，2例經就醫通報、1例為疫調採檢發現，均與發生群聚的社區有明確的流行病學關係，衛生局已針對可傳染期活動地再擴大疫調採檢，至目前擴大採檢1050人，主動發現8例確定個案，其中2例無症狀。

今新增的3名確診個案為2名10多歲女性，一名55歲女性，分別在9月8日至9月10日出現症狀，均到過前鎮，衛生局鎖定前鎮區16里及鳳山區3里警戒範圍內高風險場域空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段是現階段加強環境整頓，呼籲家戶也清除積水容器，每周三登革熱日落實社區動員。