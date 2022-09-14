屏東青創聚落年底熄燈 勞青處階段任務孵化育成率達5成
屏東青創聚落創立2016年，當時是全國第一處貨櫃屋為主體建構青年創業空間，由於該處是縣府與國有財產署承租，每月要10多萬元租金，加上縣府近年來開闢其他青創基地，青創聚落完成階段性任務，店家進駐後孵化育成率達5成，將在今年底熄燈，對於青年培育邁入下個階段。
屏東縣議會今縣府勞青處、社會處、民政處、政風處業務報告，屏東縣議員唐玉琴關心青創聚落熄燈後續配套，另外縣府也將成立數位青創中心，她提醒，不要淪為網軍部隊。
屏東縣府勞青處長黃鼎倫說，屏東縣對青創聚落育成分兩大部分，孵化器、加速器。孵化器指從沒有做生意，創業從零開始陪伴。加速器指營運一段時間，像是現階段職人町、數位青創基地為主軸。青創聚落完成階段性孵化器任務，之後將回歸大專院校育成中心，縣府與學校公私協力，在年底日落前會維持空間活絡性。
勞青處指出，青創聚落（i/o studio）創立2016年，當時全國第一處以貨櫃屋為主體建構的青年創業空間，創立目標以創業孵化器為核心，期待為屏東在地青年提供低廉租金並以1對1個案輔導方式協助無創業經驗的青年於創業初期快速建立基礎，降低創業門檻、增加成功機率。
6年來曾輔導進駐的青年創業者48間，經青創聚落3年輔導孵化培育，在外持續創業經營者共27間，孵化成功率為56.25%，其中孵化成功的著名店家如ZOLA、嵐天音樂、伊斯坦堡等，皆已成功創立自身品牌並持續於縣內其他場域營運。
勞青處指出，因青創聚落以貨櫃屋為建築主體，貨櫃建物老舊修繕不易，加上該地為國產署，每年須向國有財產署付近200萬元租金，營運成本效益逐年遞減。
縣府在2019年利用林務局閒置宿舍與國產署共同合作開發成立「職人町」，去年起致力開發新型態特定產業青創基地，包含屏東智慧農業學校，預計今年11月開幕屏東數位青創中心、屏東青年旅創基地，都以青創加速器為營運核心，象徵對青年創業培育將進入下一階段。
勞青處指出，青創聚落現有進駐廠商有8間，離駐的空間不再招租，轉型快閃店形式持續活化，年底到期，將展開聚落拆除作業，並將土地歸還國有財產署。因應青創聚落將落日，最後半年辦理一系列回顧，包含影像回顧展、青年論壇、青年市集等，邀請曾進駐的店家以及曾到過青創聚落的民眾分享與基地的回憶，也希望透過回顧活動展望未來，延續青年創業能量。
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