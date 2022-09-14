允文允武！金門陳金城獲消防人員詩詞創作第二名殊榮

金門縣消防局督察訓練科長陳金城日前參加中華民國消防退休人員協會總會舉辦的消防人員「詩詞」創作比賽，經評選榮獲全國第二名，今天在台北領獎，金門縣消防局長呂英華表示，陳金城可以在全國眾多消防人員、義消人員及退休消防人員競爭中，脫穎而出，相當不容易。

中華民國消防退休人員協會總會舉辦111年消防人員「詩詞」創作比賽，對象涵蓋現職及退休消防（義消）人員（含家屬），入選獎項第一名2件、第二名3件、第三名5件、佳作10件，消防局督察訓練科的陳金城以「消防情、鳳凰心」參選，在眾多作品中，榮獲全國第二名。

陳金城今天特別到台北出席頒獎典禮，由中華民國消防退休人員協會總會顧問團總團長張平沼頒發獎狀，唐雲明總會長陪同頒獎。

呂英華在獲知陳金城得獎後，除了立即予以約見當面嘉許外，他也鼓勵全體消防人員多多參與全國性的比賽，除了可以讓消防工作透過參與而和台灣接軌外，也會因為參與而帶動工作創新與優化，進而提供民眾更優質的服務。

呂英華也表示，他很鼓勵消防同仁透過媒體與自媒體，將消防工作的點點滴滴呈現出來，達到與社會大眾對話的效果，讓民眾了解消防工作，進而支持消防工作，詩詞創作就如同許多微電影創作一樣，可以將理性與專業的消防工作，以另一種形式呈現感性的一面，可以砥礪並凝聚消防人員的向心力。