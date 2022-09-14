燕巢區角宿路與鳳東路易肇事 高雄交通局增引導標線

高雄市燕巢區角宿路與鳳東路（台22）路口是當地易肇事路口，因鄰近燕巢果菜批發市場、義大醫院，大小車混流、路口間距較小，駕駛反應時間較短，時有事故發生。交通局為改善路口安全，已設置分流式指向線、車道線、機慢車停等區。

交通局指出，該路口是燕巢市區通往燕巢交流道、國10高速公路的重要路口，常有大型車及機車通行，混合車流、路側進出車輛及路口車流量大。加上路口也鄰近燕巢果菜批發市場、義大醫院等，路口間距較小，造成駕駛反應時間較短。

交通局表示，考量路口間間距較小，駕駛人時常無法提早反應、變換車道，交通局已於臨近路段刨除部分槽化區，同時設置多組分流式指向線、車道線及機慢車停等區。藉此即時提醒用路人，依行向預先分流，減少車輛交織導致的交通事故。

交通局說，為提升用路人行車安全，交通局持續針對易肇事路口進行交通工程改善，透過分析路口交通事故肇因，提出改善方法，以提升路口交通安全，並籲請用路人靠近路口提早變換車道，共同建構更優質、安全的道路交通環境。