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議員要求高捷紫線比照黃線力拚3年動工 高市府：評估中

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李柏毅質詢指出，黃線從評估到動工僅花3年多時間，希望紫線也能比照辦理。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李柏毅質詢指出，黃線從評估到動工僅花3年多時間，希望紫線也能比照辦理。記者徐白櫻／翻攝

高雄捷運黃線年底將動工，紫線也會展開可行性研究評估。高雄市議員李柏毅指出，黃線從評估到動工僅花3年多時間，希望紫線也比照辦理。市長陳其邁表示，青線與紫線一併納入評估，須依據可行性評估結果擬定優先順序，市府會做好相關規畫。

高捷右昌高鐵線與學園線整合成「高鐵右昌學園線」（紫線），年底展開可行性研究評估，報告最快明年底出爐。紫線由西至東串聯右昌部落、楠梓產業園區、橋科、樹德科大、高科大及高師大燕巢校區，終點位在大樹佛光山佛陀紀念館，總長30.3公里。

議員李柏毅今日質詢指出，黃線可行性報告在民國108年出爐，後續歷經環評、綜規、基設提報審議等程序，預計今年底動工，共花3年多時間，紫線是未來人口發展快速的地區，盼比照黃線，只花3年時間拚分段動工，下個市長任期就能施作。

此外，台鐵從新左營站至楠梓、左營，平均半小時才有一班區間車，希望台鐵加密班次，走向捷運化，另從新左營、楠梓到橋頭鐵路推動立體化，解決翠華路至民族路的東西向交通問題。

市長陳其邁說，台鐵高架或地下化仍施工在評估中，須配合楠梓產業園區及翠華路拓寬工程。紫線部分，須從先期路網規畫及可行性報告來思考，要考量運量、財務 、環境衝擊及地方發展，市府目前把青、紫線一併納入評估，須根據可行性評估擬訂優先發展順序，全案仍在討論與評估中，不過目前北高雄 台17線、高雄大學特區等地人口快速增加，從需求導向來看，未來對捷運需求具有迫切性，勢在必行。

市長陳其邁說，市府目前把捷運青線及紫線一併納入評估，根據可行性評估擬訂優先發展順序。記者徐白櫻／翻攝
市長陳其邁說，市府目前把捷運青線及紫線一併納入評估，根據可行性評估擬訂優先發展順序。記者徐白櫻／翻攝

捷運 台鐵 佛光山佛陀紀念館

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