離島缺工重大工程流標 楊鎮浯拜會工程會研商解決之道

離島缺工問題存在已久，也直接影響金門地區部分指標性之中大型公共工程包發情形，嚴重影響工程進度，金門縣長楊鎮浯、連江縣立委陳雪生昨與公共工程委員會主委吳澤成等人開會研商，會中獲得共識，工程會將請離島地區搜集營造業現階段所遭遇的實際困境提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商的投標意願。

近年因前瞻計畫與台商回流，大量工程釋出影響營造市場供需，再加上疫情、俄烏戰爭因素，導致全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，為解決上述眾多問題，尋求解決方案，陳雪生昨邀集吳澤成、楊鎮浯、陳玉珍委員辦公室主任董志謀、連江縣副縣長王忠銘、連江縣議長張永江等人討論離島缺工的問題。

會議中獲得共識，吳澤成會請離島地區搜集營造業現階段所遭遇的實際困境提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商的投標意願。