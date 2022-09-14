聽新聞
test
0:00 / 0:00
離島缺工重大工程流標 楊鎮浯拜會工程會研商解決之道
離島缺工問題存在已久，也直接影響金門地區部分指標性之中大型公共工程包發情形，嚴重影響工程進度，金門縣長楊鎮浯、連江縣立委陳雪生昨與公共工程委員會主委吳澤成等人開會研商，會中獲得共識，工程會將請離島地區搜集營造業現階段所遭遇的實際困境提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商的投標意願。
近年因前瞻計畫與台商回流，大量工程釋出影響營造市場供需，再加上疫情、俄烏戰爭因素，導致全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，為解決上述眾多問題，尋求解決方案，陳雪生昨邀集吳澤成、楊鎮浯、陳玉珍委員辦公室主任董志謀、連江縣副縣長王忠銘、連江縣議長張永江等人討論離島缺工的問題。
會議中獲得共識，吳澤成會請離島地區搜集營造業現階段所遭遇的實際困境提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商的投標意願。
金門縣政府工務處說明，近期營造業面臨缺工、疫情等大環境因素問題，金門地區相較台灣本島受限於地區營造環境封閉，地區營造廠商承包公共工程胃納量有限，承攬能量亦趨於飽和，也同樣影響廠商投標意願，造成許多公共工程建設均多次發包均流(廢)標未能如期招商，實際公共建設推動執行上成效未能如預期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言