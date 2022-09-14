小確幸！金門大膽島明重新開放登島 票價調降200元

受疫情影響，大膽島已經暫停開放2年，金門縣府今天表示，大膽島將於明日起至11月30日止對外開放登島，因受疫情影響，今年上大膽島觀光暫不提供遊客午餐，所以票價也誠意十足的調降，大膽島免付費服務專線0800-371518。

有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，自107年7月26日開放觀光試營運，108年3月1日正式營運，截至109年10月30止登島人數累計約4萬人次，堪稱是金門的熱門旅遊景點，與烈嶼鄉（小金門）、金門本島形成「跳島旅遊」觀光線路，每天的限定登島人數，常常都是爆滿狀態，旅客滿意度高達9成。

縣府表示，今年大膽島營運將於9月15日起至11月30日止，現正受理中，申請受理時間為上班日的上午 8時30分至中午12時、下午 13時30分至15時(週六、日例假日及國定假日暫停受理)。

有意登島的民眾，可以來電或臨櫃洽詢船位狀況，在確認有船位後，即可繳交報名表及登島費用，經縣府核對無誤後即完成報名申請。

據了解，原本的登島費用是一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元；此次因為疫情關係，更改為不供餐，票價也調降為全票1300元、退役官兵優惠票800元、金門籍鄉親優惠票550元、敬老愛心孩童愛陪票550元等4種票價。但外國、港、澳、陸籍人士暫不開放登島。

大膽島是「戰地祕境中的祕境」，面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸關係緩和，金門縣府在2014年正式接管。

大膽島上著名景點包括：大膽勒石、生明路、生明廳、神雞墓、北安寺、心戰牆、神泉井、神泉茶坊等，其中最著名的是心戰牆「三民主義統一中國」，與廈門「一國兩制統一中國」標語遙望，許多陸客花人民幣160多元搭船，就是為了看心戰牆標語。