高雄城中城大火事件屆周年 周邊6建物率先「拉皮」煥然一新

高雄城中城大火事件將屆一年，現地改建公園，周邊6棟建物並拉皮更新，高市副市長林欽榮今午前往視察，進度已逾66%。記者王昭月／攝影

高雄城大城大火事件即將屆滿一年，現地拆除改建公園，相關工程已近尾聲，高市副市長林欽榮今午前往視察，宣示公園下月7日就能竣工，將再擇吉日開園。配合城中城現址改造，周邊6棟社區大樓也趁公園施工期間一併拉皮更新，如今煥然一新，林欽榮呼籲，除這6棟外，鄰近住戶也可利用內政部老房拉皮補助，一起翻新家園。

城中城改建公園進度持續拉前，目前已逾66%，公園步道成形，也開始安裝坐椅，接續再做涼亭，植上光臘樹、黃蓮木及洋紅風鈴木等樹種，就將大功告成。林欽榮指這裡原來曾發生重大事故，但在多位藝術家及工程單位投入下，將成為2900平方公尺、具有綠活、翻轉、再生等全的公園。

林表示，配合城中城改造，周邊6棟房子經專案補助進行拉皮，進度都在控制下，鄰近另2棟新建大樓在施工期間稍有髒汙影響，也都協助清理，超過8棟的建物在此地同時拉皮，堪稱全台之最。10月7日完工後會擇日開園，希望掃去陰霾，迎向陽光。

城中城在安置作業上，採取易地區段徵收，預計在七賢國中舊址由國家住都中心斥資32億餘元興建602戶社宅，但9月20日工程首次開標，卻傳流標。不過林欽榮表示，以住都中心的能量，會重新評估工程價金夠不夠再做調整。但此項工程，市府堅持的1500坪托嬰，照老等福設施及1000坪青年創業空間，一定都要有。屆時城中城及七賢社宅一併再生，是很有意義的工作。

林欽榮也表示，城中城事件，促成周遭建物垃皮更新，公園有陽光灑進，此外高市府針對此事件獨創的「高市公大廈管理條例」，也獲議會通過，中央今年4月公布實施，未來除督促各大樓成立管委會，每戶也要加裝住警器，費用由市府負擔，大家慎重記取此教訓，城市會更安全。

高雄城中城大火事件將屆一年，現地改建公園，副市長林欽榮前往視察，籲記取教訓，維護城市安全。記者王昭月／攝影