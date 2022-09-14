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老店新靈魂！陳其邁化身「吃貨」挺青年創業

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）、青年局長張以理（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，穿上圍裙、捲起袖子向年輕店長學灌糯米腸，體會到傳統小吃製作過程學問大。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（中）、青年局長張以理（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，穿上圍裙、捲起袖子向年輕店長學灌糯米腸，體會到傳統小吃製作過程學問大。記者王慧瑛／翻攝

高雄市長陳其邁的官方YouTube頻道「緊來看邁」每一集有不同主題，第5集造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，陳其邁捲起袖子向年輕店長學包肉圓、灌糯米腸，一邊吃一邊聊青創補助，陳其邁說，懷抱夢想的年輕人歡迎到高雄來築夢。

陳其邁走進「日腸小室古早味專門店」，獲得年輕店長熱情相迎，這家店主打大腸小腸、蚵嗲及肉丸等古早味小吃，看似簡單的台灣味，製作過程有不少學問，這是張姓店長家傳四代的雋永手藝。

高雄土生土長的張姓店長，立志將好味道發揚光大，讓更多人嘗到古早味，透過嚴格的品管及文青視覺設計，打破既有思維，給客人耳目一新的用餐體驗。

陳其邁穿上圍裙，捲起袖子跟著店長學包肉圓、灌糯米腸、煎蘿蔔糕，感受到每個細節都不簡單。自己做自己吃，美食當前，陳其邁一口接一口吃著古早味小吃，過程中不忘問店長創業過程，張姓店長肯定申請高雄市政府青創補助便捷又簡單，大幅減少創業初期的負擔，「表格勾一勾，有夢想就來高雄」，青年局長張以理幽默地說「市長有交代不能找創業者麻煩」。

高雄市青年局提供多項資源，要為有鬥志想創業的年輕人助一臂之力，包括優惠青年創業貸款、青創補助，或是行銷補助，協助青年資金周轉、開辦事業以及強化知名度，市府也推動跨領域媒合，協助創新科技、商圈市場、文創及農漁各業的業者，推出租金、創業補助、行銷推升等輔導協助，可加入「高雄市政府青年局」的Line@（ID：@youth.kcg），讓市府幫助青年們創業路走得更順、更長遠。

陳其邁說，照顧高雄年輕人是他施政重點之一，協助青年創業並設立「青年創業基金」，要讓青年創業過程不孤單。

張以理指出，陳其邁上任後，市府團隊輔導青創事業從152家擴增至超過1.3萬家，撥發經費從2686萬元擴增12.6倍，累計達到3.92億元，青年就業機會從300個增加至超過2.6萬個，績效是全國第一名，鼓勵青年創業同時，高雄也創下青年失業率六都最低佳績，要讓高雄成為適合實現夢想的宜居城市。緊來看邁影片連結：https://youtu.be/1wipeA3zhW8。

高雄市長陳其邁說，市府鼓勵青年勇於創業，懷抱夢想的年輕人歡迎來高雄築夢。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁說，市府鼓勵青年勇於創業，懷抱夢想的年輕人歡迎來高雄築夢。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，穿起圍裙下廚房。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，穿起圍裙下廚房。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，他捲起袖子向張姓店長（中）學包肉圓、灌糯米腸、煎蘿蔔糕，也聊市府推出的青創補助。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，他捲起袖子向張姓店長（中）學包肉圓、灌糯米腸、煎蘿蔔糕，也聊市府推出的青創補助。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（中）、青年局長張以理（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，他捲起袖子向年輕店長學包肉圓、灌糯米腸、煎蘿蔔糕，也聊市府推出的青創補助。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（中）、青年局長張以理（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，他捲起袖子向年輕店長學包肉圓、灌糯米腸、煎蘿蔔糕，也聊市府推出的青創補助。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，對台味小吃讚不絕口。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長陳其邁（左）日前造訪鼓山區「日腸小室古早味專門店」，對台味小吃讚不絕口。記者王慧瑛／翻攝

青年 創業 陳其邁 2022大選

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