牡丹部落與師生腦力激盪 旭海草原創作展觀光新亮點
屏東縣原民牡丹鄉近年推動觀光與環境生態的部落生態旅遊，鄉公所與多所大學合作開辦「牡丹．森里海環境藝術設計營」，部落居民與創意設計專才的師生腦力激盪，以海洋廢棄物和在地環保素材，在旭海草原完成《旭海搖籃》、《數魚栽》及《唰！》3件裝置藝術創作，傳達人與自然和諧共生理念並展現在地文化特色，成為旅遊觀光新亮點。
「牡丹．森里海環境藝術設計營」邀雲林科技大學設計學院長黃世輝擔任營長，包括高雄大學工藝與創意設計系、正修科技大學視覺傳達設計系師生與部落近30人參與；《旭海搖籃》由沈明旺、吳京臻老師指導，作品發想來自里山倡議之森川里海概念，森林的山與海洋在生態環境是息息相關，如戀人一般，透過河川媒人將兩者串連起來，作品將連綿不絕的山峰與近在咫尺的海灣用吊床連結。
《數魚栽》由陳冠勳、翁群儀老師指導，作品發想來自旭海部落過去村民賴以為生的捕虱目魚苗，耆老會唱「數魚栽」歌謠做現場點數魚苗工作，也藉此祈求魚苗越數越多；人工繁殖魚苗技術提升後，天然魚苗漸漸勢微，數魚栽歌謠也漸漸沒落，透過此作品留下過去產業的記憶。
《唰！》作品，由張錦郎、吳志南老師指導，作品發想來自解說員曾向同學提及兒時會與朋友從家中拿出長板凳並一同將板凳翻過來，在旭海草原上的大斜坡上滑草，因此希望能還原當時的場景，讓前來的遊客看看旭海部落過往獨特的人文風。
牡丹鄉公所秘書蔡重仁說，將藝術帶進部落的環境藝術設計營今年邁入第6年，逐漸累積牡丹鄉藝術能量，培養15位以上部落素人藝術家，也讓參與的師生成為牡丹鄉生態旅遊最佳行銷員；今年適逢旭海觀音鼻自然保留區（俗稱阿塱壹古道）設立10周年，本月在旭海草原展至年底，也讓外界看見多元族群旭海部落的文化及生命力。
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