「讓屏東人過更好的生活」 潘孟安施政影片真情告白

屏東縣近幾年改變讓人驚豔，創造城市光榮感，從城市治理、全人照顧到建築美學都引起話題並屢屢獲獎，過程並非一蹴可及，屏東縣長潘孟安昨在議會任內最後一次縣政報告時，播放首度曝光的施政影片「阮屏東，咱屏東」，6分鐘影片，議員們看了也很感動，潘孟安說，「想讓屏東人過更好的生活」、「屏東變成一個能安居樂業的好所在」。

「這裡是我最喜歡的所在，這裡是一個最美麗的所在，也是我最熟悉的所在，這裡是咱兜」，影片一開始，潘孟安低沈感性的口白，一下子擊中屏東人的心；台語「咱」字句，向在地人喊話他所觀察到屏東人的特質，對生活的努力，以及對屏東未來所寄予的期望等，再以「阮」字句自信向外地人一一介紹，近年來屏東的巨大轉變。

屏東縣府指出，縣長潘孟安從2014年12月25日就任以來，迄今屆滿8年，他從上任時秉持「以人為本」的核心價值，扣緊「醫療」和「交通」兩大主軸，進而延伸到社福、教育、文化、觀光等各項施政計畫，從提升屏東醫療量能、完善交通路網、挹注社福與長照資源、拓展農漁產品外銷管道、發展再生能源、辦理台灣燈會等，到屏東總圖、縣民公園、共融公園、特色遊戲場、勝利星村等城市再造工程，當初擘畫的藍圖都已全數完成，更因屏東美學大爆發，翻轉各界印象，成功建立品牌價值。

縣府指出，屏東品牌不只被國人看見，屏東多項建設、設計及影片也在國際上頻頻獲獎，包括縣民公園、屏菸1936文化基地、屏東總圖、屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東落山風藝術季、屏東燈節，以及形象影片《Where？》、《屏東，總是多一度》、「超級縣政」廣告海報作品等，屢獲國際大獎，讓世界看見屏東。

6分鐘的最新縣政影片呈現屏東繽紛精彩，潘孟安的旁白帶來更深刻的感動，一句「無雨傘的囡仔，要比別人跑卡緊」道出屏東的先天資源不足，他以屏東囝仔為家鄉打拚心情努力推動建設，就是希望「咱返去的路抹擱那麼遠，咱看醫生抹擱那麼辛苦，咱少年人會當去的所在越來越多，咱屏東變成一個能安居樂業的好所在」，而「不管建設按怎進步，有的代誌永遠袂變，那就是咱屏東人的誠懇、打拼、熱情，屏東永遠是咱兜」。