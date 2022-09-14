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影／暖男市長陳其邁臉書美食照涉嫌「盜圖」？ 高市府駁斥造謠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府發言人周璟瑜指出，市長臉書引用的美食照片來自市府出版刊物，沒有盜圖問題。記者徐白櫻／攝影
高市府發言人周璟瑜指出，市長臉書引用的美食照片來自市府出版刊物，沒有盜圖問題。記者徐白櫻／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中爆發滷肉飯「盜圖」爭議，高雄市長陳其邁5日PO文分享高雄知名早餐店鍋燒意麵美食照，也遭藍營粉專質疑「盜圖」。高市府發言人周璟瑜表示，照片出處是市府出版刊物，並無侵權疑慮，外界勿散播錯誤訊息，嚴正要求粉專澄清。

日前藝人楊丞琳「海鮮說」引發不少名人跟風，在臉書發文分享台灣澎湃海鮮照。市長陳其邁5日在臉書發文，分享他最喜歡吃美迪亞早餐店外帶鍋燒意麵，四隻大蝦的美食圖片看起來相當美味。陳其邁說，有人說「在台灣吃海鮮很奢侈」，其實在高雄從早到晚，都吃得到「現撈」、又便宜的海鮮，實在是很幸福。

針對此則美食圖片，臉書粉專「政客爽」昨發文說，「陳其邁你是拿漢堡店的照片嗎？是的話，當時應該是對店家喊『挖洗玲爸爸』對吧！」，質疑陳其邁酸楊丞琳結果翻車。此則發文一出，有網友分享，且留言諷刺「盜圖國家隊」。市府昨深夜發文澄清說，網路粉專未經查證即錯誤指控的惡劣手法。

高市府發言人周璟瑜今日在議會進一步指出，市長臉書引用的美味照片引來網路惡意造謠，所以市府在此鄭重澄清，照片出處是市府出版刊物《高雄畫刊》，版權屬於高雄市府，發行人是市長陳其邁，所以沒有所謂惡意盜圖問題，「自己的圖片當然可以引用，絕對沒有問題」，呼籲網友或部分人士不要誤信內容，散布假消息，並要求粉專須嚴正澄清。

高雄市長陳其邁5日在臉書PO圖介紹高雄知名早餐店鍋燒意麵美食照。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁5日在臉書PO圖介紹高雄知名早餐店鍋燒意麵美食照。圖／取自陳其邁臉書
臉書粉專「政客爽」昨日發文，質疑陳其邁的照片取自早餐店，暖男跟阿中部長一樣。圖／取自粉專政客爽
臉書粉專「政客爽」昨日發文，質疑陳其邁的照片取自早餐店，暖男跟阿中部長一樣。圖／取自粉專政客爽

陳其邁 2022大選 高雄市長

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