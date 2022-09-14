影／暖男市長陳其邁臉書美食照涉嫌「盜圖」？ 高市府駁斥造謠

民進黨台北市長參選人陳時中爆發滷肉飯「盜圖」爭議，高雄市長陳其邁5日PO文分享高雄知名早餐店鍋燒意麵美食照，也遭藍營粉專質疑「盜圖」。高市府發言人周璟瑜表示，照片出處是市府出版刊物，並無侵權疑慮，外界勿散播錯誤訊息，嚴正要求粉專澄清。

日前藝人楊丞琳「海鮮說」引發不少名人跟風，在臉書發文分享台灣澎湃海鮮照。市長陳其邁5日在臉書發文，分享他最喜歡吃美迪亞早餐店外帶鍋燒意麵，四隻大蝦的美食圖片看起來相當美味。陳其邁說，有人說「在台灣吃海鮮很奢侈」，其實在高雄從早到晚，都吃得到「現撈」、又便宜的海鮮，實在是很幸福。

針對此則美食圖片，臉書粉專「政客爽」昨發文說，「陳其邁你是拿漢堡店的照片嗎？是的話，當時應該是對店家喊『挖洗玲爸爸』對吧！」，質疑陳其邁酸楊丞琳結果翻車。此則發文一出，有網友分享，且留言諷刺「盜圖國家隊」。市府昨深夜發文澄清說，網路粉專未經查證即錯誤指控的惡劣手法。