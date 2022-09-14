來跳舞吧！雲門在屏東9月24日縣民公園與您共舞

「雲門在屏東來跳舞吧」免費戶外公演，由屏東縣政府攜手雲門舞集推動藝術深耕，9月24日下午5點在屏東縣民公園推出新型式的展演，以大地為舞台，美麗日落為布景，邀您一起來翩然起舞。

屏東縣政府文化處表示，本次雲門舞集將為屏東觀眾帶來不一樣的演出設計，由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支舞作選粹，搭配即興互動，讓雲門舞者化身為公園裡的另一幅美麗風景，期待打破舞台與觀眾席的界線，將舞蹈自然而然地帶到你我身邊，以最直接有趣的方式與藝術相遇。

文化處指出，近年隨著屏東縣境內基礎建設、文化設施逐步完善，縣府不斷創造非制式空間開創沉浸式展演的機會，讓這些地標不只是具有硬體功能，更透過藝術加持，提升人文溫度。互動式演出，不但能激發創作者靈感，思考與環境更密切結合的展演形式，開拓藝術的可能性。另一方面也為觀眾帶來全新的觀賞體驗，以較平易近人、沒有距離的方式聆賞藝術。

雲門舞集自1996年起，年年舉辦免費戶外公演，演出近70場，在全台遍地開花，以舞蹈做媒介，與社會持續對話，進而參與改變。雲門曾在2014年、2018年與屏東縣政府合作，在縣立田徑場舉行大型戶外公演，感動上萬屏東鄉親。