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屏東縣推動多處自來水系統建置 3鄉鎮普及率提升逾5成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
自來水管線排水洗管作業。圖／屏東縣府水利處提供
自來水管線排水洗管作業。圖／屏東縣府水利處提供

提升自來水供水普及率是屏縣政府重要施政目標之一，屏東縣在2014年底自來水普及率是47.7％，到今年2022年6月底提升至64.01％，增加逾4.8萬自來水用水戶。根據台水公司統計，自來水供水普及率顯著提升的鄉鎮潮州鎮從3.30%提升為59.47%、萬丹鄉從20.02%提升至78.72%，以及九如鄉原本全鄉未接用自來水，增加至65.9%。

縣府水利處指出，縣府曾多次協調及要求台水公司需增列自來水系統開發經費及人力，並趕辦水源開發及配套供水事宜。111年度起，針對自來水供水普及率僅有個位數的麟洛、內埔、竹田、萬巒、里港鄉以及屏東市海豐等地區列為重點推動區域。

水利處指出，台水公司正進行內麟、竹田、萬巒及鹽埔里港淨水場，銜接導（送）水管工程，連接家戶使用自來水延管工程及自來水用戶設備外線工程，均同步展開，建置區域有麟洛鄉麟頂、麟蹄及新田等3村，內埔鄉建興、豐田、竹圍及振豐等4村，竹田鄉永豐、福田及六巷等3村，萬巒鄉萬金、萬巒、萬和及鹿寮等4村，里港鄉塔樓、過江、玉田、永春、大平及春林等6村，以及屏東市海豐地區和興、信和、仁義、海豐及三山等5里。

水利處指出，部分地區已完工供水，預估全數完工後前開區域自來水普及率均能突破2位數，達14%~47%不等。

水利處指出，今年是推動自來水普及進入新的里程碑，鄉鄉有自來水，雖無法全鄉各村里一次到位，縣府仍將要求台水公司持續建置，使民眾享有基本用水權益，維護民眾用水安全。

延管工程施工高程查驗。圖／屏東縣府水利處提供
延管工程施工高程查驗。圖／屏東縣府水利處提供

屏東縣 萬丹 埔里

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