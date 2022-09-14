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登記風波未歇 陳麗娜喊話：最後階段需團結

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨籍高雄市議員陳麗娜（右）今天接受媒體人王淺秋廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝
國民黨籍高雄市議員陳麗娜（右）今天接受媒體人王淺秋廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

國民黨籍高雄市議員陳麗娜登記參選風波未歇，新人陳識明今早將到國民黨高雄市黨部遞抗議書。陳麗娜今早說，提名風波已讓其他政黨見縫插針，最後如漁翁得利是最不樂見的。也分析這次在國民黨在議員選戰至多僅能保住30席。

陳麗娜今接受媒體人王淺秋廣播節目專訪，陳麗娜鬆口自己可能參與下屆立委選舉，談起自己想休息的原因，「這些年我都選議員、又選立委，對身體負荷很大。」希望這次議員先不選，立委的部分再來思考。

陳麗娜強調，自己最後階段改變主意，主要是為了婦女席次，為國民黨多保住一席。而提名風波也讓其他政黨有發揮空間，要擴大影響選情，希望黨內、選民都清楚看出對方的選戰策略。

4年前韓流崛起，國民黨在高雄議員選舉大勝，共選上35席。陳麗娜擔憂地說，今年大概僅能保住29、30席，「但即使是這次非常艱難，國民黨在高雄仍提了5個年輕人。」陳麗娜強調自己一直很支持年輕人，國民黨努力栽培新人，「扣上不支持年輕人這個帽子是很沉重的」。

「如果是為了婦女席次，黨部怎麼提名前沒想到，這真的很奇怪！」王淺秋說，提名過程中確實在制度不周全，提名人感受到不公平對待，一定會有不滿的情緒。但陳麗娜退到自己努力，那就是兄弟登山各自努力，「國民黨在高雄對外不一定砲口一致，但黨內互打真的很厲害」。

陳麗娜說，選情一直在變化，誰強誰弱愈來愈明顯，真的是最後才做出這樣的決定，最大目的都是希望讓國民黨席次極大化，「有人稱這是陳麗娜條款，對我來說非常不公平。」陳也說，民進黨在台南有黨員通過初選卻未被提名，但沒有人在檢討民進黨。

王淺秋說，在檯面下不少傳聞，有黨內議員說服黨部要說明陳麗娜參選，但在黨部做出決定後，也有另一派議員不滿。陳麗娜過程不斷點頭，沒有否認此事。

王淺秋在廣告期間以手寫方式問陳麗娜，「是否因為這些原因，剛開始才不選？」陳麗娜大笑，自己真的沒有緋聞，「我不知道自己有榮幸有緋聞」，也自嘲，自己選舉幾次，外面就傳聞自己離婚幾次，強調自己的婚姻沒有問題，也從來沒有離婚過。

陳麗娜 2022大選 高雄市選舉 陳識明

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