聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄失業勞工子女就學補助受理申請 補肋4千至2萬4千元不等
為免勞工失業影響孩子就學，高雄市勞工局表示，111學年度第1學期失業勞工子女就學補助，即日起受理申請至10月14日止，高中職到大專校院補助4千至2萬4千元不等。
補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或各區公所索取，也可由勞工局網站、勞動部網站下載。
勞工局表示，此項補助採通信申請或線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4千元、私立高中職（含五專前3年）每名6千元：公立大專院校（含五專後2年）每名1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬4千元。
另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。
勞工局提醒，申請資格須同時具備以下條件，111年9月14日以前非自願離職失業勞工，至111年10月14日止仍未就業，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。或勞工於111年10月14日已就業，但於前一年內，也就是110年10月14日至111年10月13日非自願離職，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業期間未超過3個月者，也可以申請。
另外申請人及其配偶110年度綜合所得總額，要在148萬元以下。申請人於111年10月14日以前，未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。民眾有相關問題，可洽詢07-81246135轉134王先生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言