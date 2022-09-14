快訊

檢舉魔人「蘇大媽」出獄了！台南網友奔相走告：全城警戒

U18世界盃棒球賽／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊4連勝分組第1晉級

電動車掛牌數今年破萬？專家：全面普及得先解決2挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄失業勞工子女就學補助受理申請 補肋4千至2萬4千元不等

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「失業勞工子女就學補助」受理申請。圖／高雄市勞工局提供
「失業勞工子女就學補助」受理申請。圖／高雄市勞工局提供

為免勞工失業影響孩子就學，高雄市勞工局表示，111學年度第1學期失業勞工子女就學補助，即日起受理申請至10月14日止，高中職到大專校院補助4千至2萬4千元不等。

補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或各區公所索取，也可由勞工局網站、勞動部網站下載。

勞工局表示，此項補助採通信申請或線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4千元、私立高中職（含五專前3年）每名6千元：公立大專院校（含五專後2年）每名1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬4千元。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

勞工局提醒，申請資格須同時具備以下條件，111年9月14日以前非自願離職失業勞工，至111年10月14日止仍未就業，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。或勞工於111年10月14日已就業，但於前一年內，也就是110年10月14日至111年10月13日非自願離職，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業期間未超過3個月者，也可以申請。

另外申請人及其配偶110年度綜合所得總額，要在148萬元以下。申請人於111年10月14日以前，未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。民眾有相關問題，可洽詢07-81246135轉134王先生。

失業 勞工局 離職

延伸閱讀

南市勞工局將辦理「職場青銀 世代合作」論壇 即日起開放線上報名

高雄20家日商聯合徵才 265個工作機會平均薪資37K

廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

涉懷孕歧視 中市府勞工局接獲檢舉 廖老大公司急和解

相關新聞

卸任後賴潘配？ 潘孟安：回家種芒果

屏東縣長潘孟安昨到議會縣政報告，是8年任內最後一次，潘全程1.5小時不看稿，開頭、結尾播影片，搭配10張圖考，細數縣政成...

登記風波未歇 陳麗娜喊話：最後階段需團結

國民黨籍高雄市議員陳麗娜登記參選風波未歇，新人陳識明今早將到國民黨高雄市黨部遞抗議書。陳麗娜今早說，提名風波已讓其他政黨...

高雄失業勞工子女就學補助受理申請 補肋4千至2萬4千元不等

為免勞工失業影響孩子就學，高雄市勞工局表示，111學年度第1學期失業勞工子女就學補助，即日起受理申請至10月14日止，高...

高雄性平辦公室成立 加碼婦幼補助

高雄市性別平等辦公室昨揭牌，市長陳其邁宣布，10月起高雄市針對0至3歲幼兒加碼補助，準公共托嬰中心每月加碼補助2000元...

高捷青線規畫 捷運局納入研究

因應台積電設廠及橋頭科學園區布局，高捷右昌高鐵線與學園線整合成「高鐵右昌學園線」（紫線），右昌至大樹佛光山路線規畫引發議...

錦蛇日侵中山大學釀全校停電 晚上換前鎮路燈大停電

高雄市中山大學今天下午全校突然無預警大停電，校方通知維護廠商和台電，廠商至總變電站檢視，赫見是一條錦蛇入侵，才造成設備短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。