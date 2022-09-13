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錦蛇日侵中山大學釀全校停電 晚上換前鎮路燈大停電

聯合報／ 記者石秀華徐如宜／高雄即時報導
高市前鎮區今晚多處路段路燈停電中，市議員李雅靜指出，二聖路、復興路到民權路，光華路、鄭和南路到一心路，凱旋路等大面積路燈停電。圖／取自市議員李雅靜臉書
高市前鎮區今晚多處路段路燈停電中，市議員李雅靜指出，二聖路、復興路到民權路，光華路、鄭和南路到一心路，凱旋路等大面積路燈停電。圖／取自市議員李雅靜臉書

高雄市中山大學今天下午全校突然無預警大停電，校方通知維護廠商和台電，廠商至總變電站檢視，赫見是一條錦蛇入侵，才造成設備短路，全校跳電約44分鐘；中山大白天有錦蛇釀斷電，晚上前鎮區路燈停電，導致多條路一片漆黑，台電正搶修中。

PTT網友爆料，指中山大學校區今天下午突然停電，中山大學隨後在官網對於無預警停電提出說明，指學校在下午2時8分許停電，立即通知校區高壓電維護廠商和台電公司，2時24分，維護廠商到達總變電站檢視。

廠商維修人員檢視後，發現是錦蛇進入總變電站，造成設備短路，導致全校跳 電，2時50分許，台電到校檢視完設備後，先完成台電端送電，2時52分全校陸續送電。

對於中山大學遭錦蛇入侵造成全校停電，有網友表示：「鄉下動物很多是很正常」、「去年真的是蛇跑進去啊！」「是高雄環境太好，野生動物六都之冠」、「每次不是動物就是樹枝」。

除了中山大學有蛇闖入造成送電設備斷電外，前鎮區今晚有多處路段路燈停電，市議員李雅靜剛好路過，在臉書發文指，包括二聖路、復興路到民權路，光華路、鄭和南路到一心路，凱旋路等大面積路燈停電。

英明里長黃秀靜表示，里內凱旋路、英明路的路燈，原本6點半應該亮起，但今晚沒有亮。向台電反映後，大概近8點已修復亮起。

台電高雄區處表示，今晚7時30分，接獲通報指前鎮區和平一路、三多二路以南至二聖路、凱旋三路、一心一路一帶路燈不亮，立即派人員前往現場查修，在晚間7時47分許，路燈已陸續搶修復電。

高市前鎮區今晚6點多傳多條路路燈停電不亮，晚間8點以後，二聖路已恢復供電。圖／讀者提供
高市前鎮區今晚6點多傳多條路路燈停電不亮，晚間8點以後，二聖路已恢復供電。圖／讀者提供
中山大學校區今天下午突然停電，校方隨後在官網對於無預警停電提出說明，斷電是遭錦蛇入侵所致。圖／取自中山大學臉書官網
中山大學校區今天下午突然停電，校方隨後在官網對於無預警停電提出說明，斷電是遭錦蛇入侵所致。圖／取自中山大學臉書官網

停電 台電 高雄市 中山大學

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