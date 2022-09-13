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金門辦年底選舉與公投模擬投票演練 傳授因應狀況

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今天舉辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，讓相關承辦人更了解流程。圖／讀者提供
金門縣今天舉辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，讓相關承辦人更了解流程。圖／讀者提供

年底五合一選舉將於11月26日舉行投票金門縣選舉委員會今日在金寧鄉安岐社區活動中心辦理「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，共計有約80人參與活動，不少承辦人參與完，對相關作業有更進一步的認識。

這項投票演練於今天舉行，由金門縣選委會主任委員李增財親自主持，並邀請各鄉鎮公所民政課長、承辦人及地區民眾觀摩及實際參與模擬投票，希望屆時整個投票過程順利圓滿完成選務工作。

金門縣選委會表示，金門縣五種地方公職人員繼103年及107年後，今年是第3度合併舉行投票。金門縣第8屆縣長及縣議員選舉暨第13屆(烏坵鄉第11屆)鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉候選人的登記作業已於9月2日完成，總共縣長候選人6位、縣議員候選人32位、鄉鎮長候選人11位、鄉鎮民代表候選人66位、村里長候選人68位，總計年底五合一選舉登記參選183人。

據了解，此次的模擬投票特別針對投票防疫措施及各項突發狀況進行演練，包括遇有發燒選舉人之處置、選舉人未將口罩佩戴好欲進入投票所投票、選舉人未攜帶國民身分證、選舉人進入投票所前手機突然響起等狀況，讓參與演練的工作人員及觀摩民眾了解投票作業程序及突發狀況之應變措施，演練內容多元，不少人都說，收穫很多。

金門年底五合一選舉，預估選舉人數有12萬4千人，全縣各鄉鎮將設置91個投開票所，動員超過1700名投開票工作人員。

金門縣今天舉辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，身障者模擬投票。圖／讀者提供
金門縣今天舉辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，身障者模擬投票。圖／讀者提供
金門縣今天辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，參與人員踴躍。圖／讀者提供
金門縣今天辦「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，參與人員踴躍。圖／讀者提供
金門縣選舉委員會今日在金寧鄉安岐社區活動中心辦理「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，由選委會主委李增財主持。圖／讀者提供
金門縣選舉委員會今日在金寧鄉安岐社區活動中心辦理「地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票程序模擬演練暨身心障礙選舉人模擬投票」，由選委會主委李增財主持。圖／讀者提供

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