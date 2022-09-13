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北竿居民病危 馬祖海巡助轉送連江醫院救治

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
海巡署艦隊分署第十海巡隊連續兩晚協助2名患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署艦隊分署第十海巡隊連續兩晚協助2名患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供

救人急如星火！海巡署艦隊分署第十海巡隊今天表示，已連續兩晚協助患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患到南竿就醫，考量患者病況危急，馬祖海巡隊的巡防艇全程均以最大安全速率，協助居民就醫，讓病人與家屬都很感謝。

馬祖海巡隊今天表示，前晚與昨晚各接獲海巡署第十一巡防區指揮部轉北竿衛生所通報，有患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患，急需後送南竿就醫。

馬祖海巡隊分別緊急派遣PP-2036及PP-3571巡防艇馳援至北竿白沙港執行後送任務，接駁病患並由醫護人員陪同隨行前往南竿，考量患者病況危急，全程均以最大安全速率及妥適照護方式，將病患安全送達南竿福澳港，交由救護車轉往連江縣立醫院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，馬祖海巡隊將立即派員前往處置。

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊日昨協助將北竿患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患，送到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署艦隊分署馬祖海巡隊日昨協助將北竿患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患，送到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 南竿

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