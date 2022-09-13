高雄釋利多 下月育兒加碼2千全市孕婦享產檢交通補助
呼應行政院「性別平等政策綱領」，高雄市府今天在四維行政中心成立性別平等辦公室。市長陳其邁宣布好消息說，10月起高雄市針對0至3歲幼兒加碼補助，準公共托嬰中心每月加碼補助2000元、準公共保母1200元。此外，弱勢婦女產檢交通補助擴大辦理，所有設籍高雄的孕婦皆可申請，預估約1.8萬人受惠。
高市府33局處有12名女性首長，一級及二級主管的女性比例也達五成，市府社會局今天成立性別平等辦公室，市長陳其邁率婦權會委員一起揭牌，性平辦公室擔任智庫角色，研擬高雄市性別政策及統合推動性別工作。
記者會上，市長陳其邁宣布新政策說，10月起高雄市的準公共托育中心及公共保母各加碼2千元，孕婦產檢的交通補助也從弱勢婦女擴大至所有設籍高雄市的孕婦，不分族群身分皆補助14次產檢28趟次，共5040元計程車資。
社會局兒少科進一步說明，配合0至6歲國家養政策，今年8月起準公共托嬰中心托育補助提高至8500元，下月高雄加2000元達1萬0500元；準公共保母每月8500元，高雄加1200元達9700元。
揭牌時發現小插曲，性平辦公室的招牌隨著紅布被扯落，嘗試多次黏不上去，最後乾脆拿進辦公室充當「手牌」合影。陳其邁表示，為讓婦女免於恐懼，跟騷法6月上路，市府也成立應變小組，另有38個家庭暴力防治官分發至各分局保障婦女安全。性平辦公室成立後，希望在婦權會主導下有更多、更豐富視角來檢驗市府各項政策，完善聯合國永續發展目標。
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