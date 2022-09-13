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高市新增1例本土登革熱 警戒範圍擴大前鎮16里鳳山3里
高雄市衛生局表示，今天新增1例本土登革熱確診，是經診所通報、PCR陽性。個案住家位於警戒區之外，但經疫調發現其活動史與確診個案相關，為已執行防治的大型傳統市場。高雄市疫情指揮中心研判流病相關風險，即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里。
高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，今日新增確診個案為醫療院所通報，這名40多歲男性9月11日出現症狀，居住地同為崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，經疫調與已確診案活動地多有重疊，已針對居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。
高雄市昨天起跨局處防疫團隊針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，結合當地社區里鄰志工擴大執行環境大掃蕩工作，在空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段，進行環境整頓工作，清除各型積水容器、堆積雜物及資源回收等物件超過7噸，並且針對各式髒亂可能匿蚊或孳生病媒蚊場域執行噴藥。
衛生局表示，登革熱相關防治工作依規定，應於24小時完成疫情調查，48小時完成病媒蚊孳生源查核及噴藥滅蚊防治。民眾接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，依法可向公司、服務單位申請公假。
潘炤穎表示，依據國際登革熱疫情監測，東南亞國家普遍疫情嚴峻，隨著台灣境管制逐步放寬、入境人數增加，居家檢疫縮短為3日，第4天起即可有條件外出，相較於登革熱潛伏期約5日，入境民眾若感染登革熱，有可能在發病可傳染期進入社區活動，而環境中病媒蚊，發生叮咬、進而傳播的風險。
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