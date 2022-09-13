快訊

沒見到女王還不能同桌吃飯！英王室防哈利像防賊 背後原因曝

赴日申請電子簽還須「受付濟證」 怎申請？要收費？入境旅遊5關卡一次看

兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市新增1例本土登革熱 警戒範圍擴大前鎮16里鳳山3里

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市防疫團隊擴大登革熱高風險警戒範圍清消。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊擴大登革熱高風險警戒範圍清消。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局表示，今天新增1例本土登革熱確診，是經診所通報、PCR陽性。個案住家位於警戒區之外，但經疫調發現其活動史與確診個案相關，為已執行防治的大型傳統市場。高雄市疫情指揮中心研判流病相關風險，即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，今日新增確診個案為醫療院所通報，這名40多歲男性9月11日出現症狀，居住地同為崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，經疫調與已確診案活動地多有重疊，已針對居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。

高雄市昨天起跨局處防疫團隊針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，結合當地社區里鄰志工擴大執行環境大掃蕩工作，在空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段，進行環境整頓工作，清除各型積水容器、堆積雜物及資源回收等物件超過7噸，並且針對各式髒亂可能匿蚊或孳生病媒蚊場域執行噴藥。

衛生局表示，登革熱相關防治工作依規定，應於24小時完成疫情調查，48小時完成病媒蚊孳生源查核及噴藥滅蚊防治。民眾接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，依法可向公司、服務單位申請公假。

潘炤穎表示，依據國際登革熱疫情監測，東南亞國家普遍疫情嚴峻，隨著台灣境管制逐步放寬、入境人數增加，居家檢疫縮短為3日，第4天起即可有條件外出，相較於登革熱潛伏期約5日，入境民眾若感染登革熱，有可能在發病可傳染期進入社區活動，而環境中病媒蚊，發生叮咬、進而傳播的風險。

高雄市擴大登革熱高風險警戒範圍包括前鎮16里、鳳山3里。高雄市衛生局提供
高雄市擴大登革熱高風險警戒範圍包括前鎮16里、鳳山3里。高雄市衛生局提供

衛生局 登革熱 高雄市

延伸閱讀

高市又新增2例本土登革熱 前鎮區同波社區群聚感染

高雄市增4例本土登革熱社區群聚 邊境開放鄰國疫情攀升

高市擴大疫調採檢 再查出2例登革熱陽性病例

高雄新增首例本土登革熱確診 啟動疫調噴藥緊急防治

相關新聞

高市新增1例本土登革熱 警戒範圍擴大前鎮16里鳳山3里

高雄市衛生局表示，今天新增1例本土登革熱確診，是經診所通報、PCR陽性。個案住家位於警戒區之外，但經疫調發現其活動史與確...

北竿居民病危 馬祖海巡助轉送連江醫院救治

救人急如星火！海巡署艦隊分署第十海巡隊今天表示，已連續兩晚協助患有胃出血、肝硬化並新冠肺炎確診及胸痛、換氣過度病患到南竿...

高雄釋利多 下月育兒加碼2千全市孕婦享產檢交通補助

呼應行政院「性別平等政策綱領」，高雄市府今天在四維行政中心成立性別平等辦公室。市長陳其邁宣布好消息說，10月起高雄市針對...

高雄前鎮連四天爆登革熱病例 累計10人染疫

高雄本土登革熱再增一例個案，整起群聚已有10人染疫。今天公布的本土登革熱病例，居住高雄市前鎮區，為40多歲男性，9月11...

「高雄城市書展」22日登場 首波活動啟動手刀報名要快

首屆「高雄城市書展」由高雄市立圖書館總館與青鳥文化策畫，以「左圖右書」為題，9月24日至10月30日盛大開展。即日起開放...

影／窺探海洋生物夜生活 海生館不打烊夜間遊程倒數

屏東海洋生物博物館是知名景點，一般以日間參訪為主，當夜幕低垂時，海洋生物的夜生活也讓人好奇，館方首創入夜後不打烊、與魚兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。