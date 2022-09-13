高雄前鎮連四天爆登革熱病例 累計10人染疫

高雄本土登革熱再增一例個案，整起群聚已有10人染疫。今天公布的本土登革熱病例，居住高雄市前鎮區，為40多歲男性，9月11日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，就醫並由診所通報採檢後確診，同住者3人，1人有發燒症狀，皆已安排採檢。

今天公布的個案近期無國外旅遊史，活動地點以高雄市前鎮區住家及楠梓區工作地附近為主。經調查發現個案活動史與確診個案相關，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地周邊感染，與先前個案的群聚感染相關。

疾管署副署長莊人祥表示，目前找到的個案隱藏期都非常短，評估疫情正在發展初期，且這兩天都看到由醫師通報的個案，而非擴大採檢驗出，顯示民眾和醫師的警覺性有提高。

莊人祥說，這幾天個案陸續檢出，表示群聚和熱區算是找對方向，希望透過持續進行孳生源情除、地區擴大宣導等，能控制疫情。署長也特別南下針對疫情視察並和高雄市團隊交換意見，疫情應該不至於擴大到需要成立前進指揮所。

疾管署於9月6日公布今年南部首例本土登革熱個案後，在10日至今天，天天都公布新增病例，皆居住於高雄市前鎮區，且同屬登革病毒第一型。因此疾管署周志浩署長也於今日赴高雄，實地視察登革熱防治情形。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

目前群聚感染，已擴大採檢888人，其中7人PCR陽性，均為已公布個案、875人陰性，其餘六件檢驗中，2例為診所通報採檢確診。

疾管署統計，國內今年截至目前累計12例登革熱本土病例，分別為高雄市10例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南19例、印尼6例、菲律賓2例、新加坡2例、泰國、緬甸及宏都拉斯各1例移入。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等TOCC，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

近期國內各地仍持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，也應淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑，避免病媒蚊叮咬。