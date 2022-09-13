「高雄城市書展」22日登場 首波活動啟動手刀報名要快

首屆「高雄城市書展」由高雄市立圖書館總館與青鳥文化策畫，以「左圖右書」為題，9月24日至10月30日盛大開展。即日起開放首周活動報名，第一波邀請多位重磅講者及藝文團體出場，活動採雙主場方式進行，民眾可在總圖及承風青鳥跨域參加活動，優先開放已報名者入座。

高市圖表示，9月24日總圖一樓廣場開幕舞台，連續舉辦4場藝文活動。下午2點有舒國治《旅遊的孤獨與意義》，分享旅者的身分與實際行動，提供給讀者如何開始「出發」與面對未知的旅程與心境；3點有高雄在地樂團「大象體操」和知名文化人張鐵志對談《驅動時代的搖滾寓言》；晚上7點起則樂團「淺堤」登場，以港都節奏及詞句揭開高雄城市書展首夜。

曾獲國家⽂藝獎得主、金典獎、金鼎獎、吳三連獎等文學獎項得的平路，活動首日下午5點會在承風青鳥書店分享《小說的趣味~故事的鏡中之鏡》。

高雄市副市長史哲表示，高雄城市書展歷時8年，在「左圖右書」的環抱下終於催生並實現，高雄城市書展自9月24日起至10月30日，串連圖書館、書店及酒店展開一場閱讀超聯結，民眾可以搶先體驗在兩地穿梭的時空感，透過建築的環境轉換，體驗閱讀的多元性。

文化局長王文翠表示，首屆「高雄城市書展」規畫5種主題企畫，橫跨高雄總圖、承風青鳥、承億酒店、一樓草地與四樓潮間帶，並與不同設計師合作空間策畫。一方面邀請文化人討論高雄的文化議題，另方面也聚焦台灣當前的重要文化趨勢與閱讀焦點，整體活動以閱讀和書展為核心，進行各種跨界活動。

「高雄城市書展：左圖右書」集結音樂、電影、特調、文學名人、高雄飲食五大特色亮點與閱讀結合。書展活動首日邀請多位重量級文藝作家及音樂團體登場，第二天還有知名作家葉怡蘭、焦元溥、張鐵志、蔡瑞珊、裴偉、洪愛珠上場，並邀請各大出版社編輯同台，包括皇冠出版社許婷婷、前衛出版社鄭清鴻、新經典文化葉美瑤、允晨文化廖志峰、堡壘文化簡欣彥、三采文化鄭微宣、時報文化趙政岷。