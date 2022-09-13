快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／窺探海洋生物夜生活 海生館不打烊夜間遊程倒數

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供

屏東海洋生物博物館是知名景點，一般以日間參訪為主，當夜幕低垂時，海洋生物的夜生活也讓人好奇，館方首創入夜後不打烊、與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，4小時的神奇旅程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊的海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活，今年最後梯次9月15日至22日，錯過要等明年了。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，恆春半島海洋生態豐富，海洋美景迷人，但少人知道，其實，海底的夜世界更令人稱奇，在既有的「夜宿海生館」外，館方經過盤點，4月到9月期間限定推出「夜巡海生館」，每當夜幕低垂，夜行性海洋生物正準備開始自己的一天，導覽解說員將帶民眾一睹館內外海洋生物豐富多彩的夜生活。

他說，藉由「夜巡海生館」深度體驗活動，重新認識最親近的海洋，甚至走出戶外，實地接觸滿是尋寶樂趣的潮間帶探險；白天炎熱曝曬，許多生物躲在岩縫中休息，到晚上才出來活動，夜晚更容易發現牠們的蹤跡，在靜謐夜裡跟隨導覽員探訪，探訪寄居蟹、槍蝦等夜行性海洋生物，還可看見隱藏礁石中的薯鰻、陽隧足和海膽、海星身影，或披著偽裝外衣的黑海參正伸長觸手進食。

他說，「夜宿海生館」除由專人帶領進入神祕後場養殖池、白天探索戶外潮間帶生態，到就寢時分，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、小白鯨區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，真實感受魚兒、小白鯨在眼前悠游的奇幻景致；針對無法夜宿者 ，「潮海派對」一樣引領民眾感受夜間海洋獨特又迷人的一面，窺探海洋生物豐富多彩的夜生活，看到牠們不同於白天的恬適安靜。

屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供
屏東海洋生物博物館在與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活。圖／海生館提供

潮間帶 屏東

延伸閱讀

夜窺變態與擬態生物 海科館過夜限定版即日起報名

德能集團捐贈攜帶式鯨豚檢測高頻X光機 支持鯨豚協會研究擱淺海洋生物

瀕臨絕種「超巨海龜」突抓狂！女遊客游泳到一半慘被狠咬硬生生拖進水裡

「相揪灣一夏」桌遊體驗營 來台南與蟹蚌對戰

相關新聞

送愛心至馬祖 助經濟弱勢民眾繳交健保欠費

在台灣吃海鮮是否是奢侈的事，引起熱議，但事實上，即使在盛產海鮮、淡菜的馬祖仍有不少經濟弱勢族群，生活貧困，不要說吃龍蝦、...

金廈小三通何時開？楊鎮浯拜會陸委會盼10月試辦復航

隨著疫情稍緩，金廈小三通何時復航備受關注。金門縣長楊鎮浯在今日上午前往陸委會拜會主委邱太三，楊鎮浯提出，小三通應隨國境同...

「高雄城市書展」22日登場 首波活動啟動手刀報名要快

首屆「高雄城市書展」由高雄市立圖書館總館與青鳥文化策畫，以「左圖右書」為題，9月24日至10月30日盛大開展。即日起開放...

影／窺探海洋生物夜生活 海生館不打烊夜間遊程倒數

屏東海洋生物博物館是知名景點，一般以日間參訪為主，當夜幕低垂時，海洋生物的夜生活也讓人好奇，館方首創入夜後不打烊、與魚兒...

高捷紫線獲中央補助可行性研究經費 青線也納評估

高雄市捷運局今天表示，交通部已同意補助高雄捷運紫線可行性研究經費，規劃從捷運紅線左營站沿途行經高雄大學、高科大等多校後，...

金門老兵召集令響起 縣府推出專屬紀念品邀老兵一起來

已邁入第5年的金門老兵召集令活動即將於10月15日至12月15日舉辦，金門縣政府今天表示，已準備7大系列活動要歡迎老兵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。