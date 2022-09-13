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影／窺探海洋生物夜生活 海生館不打烊夜間遊程倒數
屏東海洋生物博物館是知名景點，一般以日間參訪為主，當夜幕低垂時，海洋生物的夜生活也讓人好奇，館方首創入夜後不打烊、與魚兒共眠的「夜宿海生館」外，4至9月新推夜間專屬的「潮海派對」遊程，4小時的神奇旅程，除揭開入夜後的神秘面紗，還到周邊的海岸潮間帶區感受海洋生物的夜生活，今年最後梯次9月15日至22日，錯過要等明年了。
海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，恆春半島海洋生態豐富，海洋美景迷人，但少人知道，其實，海底的夜世界更令人稱奇，在既有的「夜宿海生館」外，館方經過盤點，4月到9月期間限定推出「夜巡海生館」，每當夜幕低垂，夜行性海洋生物正準備開始自己的一天，導覽解說員將帶民眾一睹館內外海洋生物豐富多彩的夜生活。
他說，藉由「夜巡海生館」深度體驗活動，重新認識最親近的海洋，甚至走出戶外，實地接觸滿是尋寶樂趣的潮間帶探險；白天炎熱曝曬，許多生物躲在岩縫中休息，到晚上才出來活動，夜晚更容易發現牠們的蹤跡，在靜謐夜裡跟隨導覽員探訪，探訪寄居蟹、槍蝦等夜行性海洋生物，還可看見隱藏礁石中的薯鰻、陽隧足和海膽、海星身影，或披著偽裝外衣的黑海參正伸長觸手進食。
他說，「夜宿海生館」除由專人帶領進入神祕後場養殖池、白天探索戶外潮間帶生態，到就寢時分，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、小白鯨區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，真實感受魚兒、小白鯨在眼前悠游的奇幻景致；針對無法夜宿者 ，「潮海派對」一樣引領民眾感受夜間海洋獨特又迷人的一面，窺探海洋生物豐富多彩的夜生活，看到牠們不同於白天的恬適安靜。
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