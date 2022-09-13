快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

高捷紫線獲中央補助可行性研究經費 青線也納評估

中央社／ 高雄13日電

高雄市捷運局今天表示，交通部已同意補助高雄捷運紫線可行性研究經費，規劃從捷運紅線左營站沿途行經高雄大學、高科大等多校後，止於佛陀紀念館，預計明年底前提出可行性研究報告。

捷運局今天發布訊息表示，市府今年7月獲交通部同意補助辦理捷運紫線可行性研究經費新台幣1680萬元，另市府自籌320萬元，並廣納民意，於可行研究過程中，適時召開說明會收集地方意見，預估明年底前提出可行性研究報告。

根據市府規劃，紫線為L型路線，從紅線左營站為起點銜接延伸，沿途經過高雄大學、高科大、樹德科大和義大醫院等，終點止於佛光山佛陀紀念館，路線全長約30.3公里，共布設25處車站。

此外，捷運局也規劃推動高捷青線（民族高鐵線），路線起於民族一路及十全一路口，再經重愛路銜接高鐵路，止於高鐵路及重和路口，路線全長約5.73公里，預計布設10處車站。

但有民眾和民代認為，高捷青線沿線居住人口多，應優先興建捷運青線；市民顏佑任在市府「公共政策網路參與平台」提案，指年底將動工的捷運黃線無法滿足三民區需求，應讓青線也盡快動工，才能完善路網，目前已有逾300人附議。

捷運局表示，高捷紫線目前只是剛開始辦理委託研究，還沒有哪條路線先興建的問題；有關各界對捷運紫線及青線的指教與意見，市府將併入紫線可行性研究招標案中分析評估。

捷運 佛光山佛陀紀念館 高鐵

延伸閱讀

高捷黃線9站全設單側出入口 議員憂不利長輩及輪椅族

高捷小港林園線廠商說明會 力拚年底動工

高捷小港林園線將公告招標 目標119年底完工通車

高雄／不必出國！搭高捷即可欣賞巨幅文藝復興名畫

相關新聞

送愛心至馬祖 助經濟弱勢民眾繳交健保欠費

在台灣吃海鮮是否是奢侈的事，引起熱議，但事實上，即使在盛產海鮮、淡菜的馬祖仍有不少經濟弱勢族群，生活貧困，不要說吃龍蝦、...

金廈小三通何時開？楊鎮浯拜會陸委會盼10月試辦復航

隨著疫情稍緩，金廈小三通何時復航備受關注。金門縣長楊鎮浯在今日上午前往陸委會拜會主委邱太三，楊鎮浯提出，小三通應隨國境同...

影／窺探海洋生物夜生活 海生館不打烊夜間遊程倒數

屏東海洋生物博物館是知名景點，一般以日間參訪為主，當夜幕低垂時，海洋生物的夜生活也讓人好奇，館方首創入夜後不打烊、與魚兒...

高捷紫線獲中央補助可行性研究經費 青線也納評估

高雄市捷運局今天表示，交通部已同意補助高雄捷運紫線可行性研究經費，規劃從捷運紅線左營站沿途行經高雄大學、高科大等多校後，...

金門老兵召集令響起 縣府推出專屬紀念品邀老兵一起來

已邁入第5年的金門老兵召集令活動即將於10月15日至12月15日舉辦，金門縣政府今天表示，已準備7大系列活動要歡迎老兵，...

交通罰鍰年年超收 高雄議員提議補助家用監視器

許多車禍事故靠監視器畫面釐清責任，民眾常需要拜託路口店家或民宅提供監視畫面。高雄市議員吳利成指出，高雄每年編列15億交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。