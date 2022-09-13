送愛心至馬祖 助經濟弱勢民眾繳交健保欠費

在台灣吃海鮮是否是奢侈的事，引起熱議，但事實上，即使在盛產海鮮、淡菜的馬祖仍有不少經濟弱勢族群，生活貧困，不要說吃龍蝦、干貝等海鮮，連健保費都無力繳納。透過民眾愛心捐款，健保署今年補助馬祖當地39戶、56人繳納健保欠費91多萬元。

健保署今天於連江縣政府辦理「健保業務座談會」，署長李伯璋表示，111年補助連江縣經濟較貧困的56名縣民、健保費91萬3677元。縣長劉增應則表達感謝之意，更感激近年來政府積極改善偏鄉離島醫療的用心。

由於馬祖並無診所、藥局，為此，當地衛生局有如二十四小時不打烊的便利超商，提供民眾醫療服務。另配合北市聯醫、台大、三總、雙和、亞東等大型醫院後送及技術支援，建構完善醫療網絡。

劉增應表示，這一波本土新冠疫情爆發以來，馬祖也曾面臨醫療人力有限、防疫物資缺乏等困境，但所有醫師、醫護人員均堅守崗位，積極提供醫療服務。

劉增應說，因民宿業者不願更改為防疫旅館，為了安置確診者，只能將馬祖衛生局員工宿舍緊急更改為集中檢疫所，且及時投藥，重症患者緊急安排後送，當地累積2800多人染疫，但幸運的是，迄今尚無死亡個案。

受新冠肺炎疫情影響，不少民眾經濟拮据，可能連健保費用都無力繳納，為此，健保署推動保費緩繳措施，另採跨機關合作，希望各縣市社會局提供關懷名單，或主動找出健保欠費的弱勢家庭，給予補助。

健保署這次透過民眾愛心捐款補助連江地區39戶、56人健保欠費91萬餘元，年齡最小受助者4歲，最長者66歲，平均每人受益金額約1萬6500元。李伯璋說，愛心捐款累積社會上眾多善心人士的點滴捐獻，而部分捐款者過去也是受補助者，將昔日受惠之恩情，回饋給弱勢民眾。

健保署台北業務組於民國91年成立愛心基金，主要來源為社會善心人士或同仁捐款，這些年來累積協助2300多個弱勢家庭，約4800人受惠，補助金額超過5000萬元，紓解弱勢家庭的經濟壓力。

李伯璋表示，民眾如果於無法一次繳清所有健保欠費，則可選擇分期繳納、紓困基金無息申貸等措施，以減輕健保欠費的壓力。可至衛福部健保署首頁/健保服務/投保與保費/ 弱勢協助處獲得詳細資訊。

https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=AE39D8EB7FBCF015&topn=5FE8C9FEAE863B46