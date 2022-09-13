金門老兵召集令響起 縣府推出專屬紀念品邀老兵一起來

已邁入第5年的金門老兵召集令活動即將於10月15日至12月15日舉辦，金門縣政府今天表示，已準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和紀念品之外，還揪了近250家特約店家，提供優惠要共迎老兵，因應金門大橋即將通車，屆時還會舉辦行軍活動，要給老兵不一樣的旅遊體驗。

縣府觀光處表示，今年的主軸活動於10月15日至12月15日舉辦，7大系列活動包括「就是邀再來」、「軍事據點選美」（8月15日至9月15日投票）、「九宮任務獲好禮」（10月15日至12月15日）、「支援烈嶼師動員令」（10月15日至12月15日）、「親友津津樂道」（10月15日至12月15日）、「金門大橋行軍」（暫定12月4日）、「民防自衛隊閱兵演出」（另行公告）。

觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文件，及活動期間來金機票、身分證，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品。每年精心設計的紀念品，已成為老兵必定蒐集的返金戰利品，今年推出的紀念品包含2022金門老兵召集令專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟，還有大家熟悉的「金門草綠服記憶」繪本等。

「就是邀再來」活動，是寄邀請卡給曾參與過本活動的老兵，歡迎他們再次返金。縣府於上月下旬陸續寄出，已收到的老兵紛紛在社群貼文炫耀，掀起第一波返金旅遊的熱血話題。而「親友津津樂道」活動，則是讓同行親友當主角，幫老兵常掛口中的金門服役故事寫出來，並分享到社群。

觀光處長丁健剛表示，老兵曾經與金門生死與共，不少人退伍後，念念不忘他們曾經揮灑青春歲月的第二故鄉，每年「老兵召集令」，已成為老兵間共同的話題。

丁健剛也透露，由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會推出的「民防自衛隊閱兵演出」，預定在5個鄉鎮辦理快閃閱兵迎賓儀式，再現金門戰鬥精神。當年該會成員，都選自民防自衛隊，經嚴格操練，代表金門參加國慶閱兵，是國慶日風迷全場的大亮點。

專屬紀念品受理櫃檯設在尚義機場金門形象館(金酒門市對面)，活動日期10月15日至12月15日，每日受理時間上午8點半到下午5點，紀念品數量有限，送完為止。各項指定任務及活動資訊，請上「2022金門老兵召集令」活動官網查詢。

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