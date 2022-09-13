快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門老兵召集令響起 縣府推出專屬紀念品邀老兵一起來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今年設計一系列的專屬活動紀念品，邀請老兵一起來闖關拿好禮。圖／金門縣府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣府今年設計一系列的專屬活動紀念品，邀請老兵一起來闖關拿好禮。圖／金門縣府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

已邁入第5年的金門老兵召集令活動即將於10月15日至12月15日舉辦，金門縣政府今天表示，已準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和紀念品之外，還揪了近250家特約店家，提供優惠要共迎老兵，因應金門大橋即將通車，屆時還會舉辦行軍活動，要給老兵不一樣的旅遊體驗。

縣府觀光處表示，今年的主軸活動於10月15日至12月15日舉辦，7大系列活動包括「就是邀再來」、「軍事據點選美」（8月15日至9月15日投票）、「九宮任務獲好禮」（10月15日至12月15日）、「支援烈嶼師動員令」（10月15日至12月15日）、「親友津津樂道」（10月15日至12月15日）、「金門大橋行軍」（暫定12月4日）、「民防自衛隊閱兵演出」（另行公告）。

觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文件，及活動期間來金機票、身分證，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品。每年精心設計的紀念品，已成為老兵必定蒐集的返金戰利品，今年推出的紀念品包含2022金門老兵召集令專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟，還有大家熟悉的「金門草綠服記憶」繪本等。

「就是邀再來」活動，是寄邀請卡給曾參與過本活動的老兵，歡迎他們再次返金。縣府於上月下旬陸續寄出，已收到的老兵紛紛在社群貼文炫耀，掀起第一波返金旅遊的熱血話題。而「親友津津樂道」活動，則是讓同行親友當主角，幫老兵常掛口中的金門服役故事寫出來，並分享到社群。

觀光處長丁健剛表示，老兵曾經與金門生死與共，不少人退伍後，念念不忘他們曾經揮灑青春歲月的第二故鄉，每年「老兵召集令」，已成為老兵間共同的話題。

丁健剛也透露，由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會推出的「民防自衛隊閱兵演出」，預定在5個鄉鎮辦理快閃閱兵迎賓儀式，再現金門戰鬥精神。當年該會成員，都選自民防自衛隊，經嚴格操練，代表金門參加國慶閱兵，是國慶日風迷全場的大亮點。

專屬紀念品受理櫃檯設在尚義機場金門形象館(金酒門市對面)，活動日期10月15日至12月15日，每日受理時間上午8點半到下午5點，紀念品數量有限，送完為止。各項指定任務及活動資訊，請上「2022金門老兵召集令」活動官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣政府今天公布今年的老兵召集令專屬紀念酒。圖／金門縣府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣政府今天公布今年的老兵召集令專屬紀念酒。圖／金門縣府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
兩棲偵察營的老兵齊聚金門，大家相見歡。圖／金門縣府提供
兩棲偵察營的老兵齊聚金門，大家相見歡。圖／金門縣府提供

金門大橋 老兵 自衛隊

延伸閱讀

金門老兵召集令10月登場 12月4日辦金門大橋行軍

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衛射擊驅離

影／龍黨主席朱紀瑋參選金門 告楊鎮浯公器私用應辭職

盼納入邊境開放討論！ 金門提案三階段逐步復航小三通

相關新聞

金門老兵召集令10月登場 12月4日辦金門大橋行軍

金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大...

金門老兵召集令響起 縣府推出專屬紀念品邀老兵一起來

已邁入第5年的金門老兵召集令活動即將於10月15日至12月15日舉辦，金門縣政府今天表示，已準備7大系列活動要歡迎老兵，...

交通罰鍰年年超收 高雄議員提議補助家用監視器

許多車禍事故靠監視器畫面釐清責任，民眾常需要拜託路口店家或民宅提供監視畫面。高雄市議員吳利成指出，高雄每年編列15億交通...

最有溫度的玩伴 讓每次墾丁的旅程回憶獨一無二

在國境之南的夜色，靜靜地，抬頭看著星空，享受微醺感覺，亦或沉浸於黑膠唱片的迷人原聲，書香與漫畫的世界，此時窗外棋盤腳花正盛開，近距離欣賞傳說中的「魔鬼之花」，猶如綻放在夏夜裡的燦爛花火，這是「墾丁耳東華苑渡假會館ErDong Manor」的專屬畫面，要讓每位旅客的渡假體驗擁有更多可能……

樂遊屏東 多一度的Chill夏魅力

想要滿足家庭成員不同的旅遊需求，暑假來屏東就對了！「屏東縣政府交通旅遊處」規劃多條主題遊程、動靜皆宜，透過「台灣潛水」的專業教練引領欣賞恆春的海洋之美，再到好山好水的「龍水社區」動手做紅龜粿和摸蜆仔...

高屏共同生活圈 高雄本土登革熱群聚疫情、屏東全力防堵

根據衛福部疾病管制署資料顯示，國內登革熱疫情境外移入32例，本土疫情11例，其中9例在高雄市。屏東縣與高雄市僅隔高屏溪，高屏共同生活圈，屏東高度警戒…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。