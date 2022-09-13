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交通罰鍰年年超收 高雄議員提議補助家用監視器

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員吳利成認為市府要善用交通罰緩，建議在重要路口補助設置家用裝監視器。記者徐白櫻／翻攝
國民黨議員吳利成認為市府要善用交通罰緩，建議在重要路口補助設置家用裝監視器。記者徐白櫻／翻攝

許多車禍事故靠監視器畫面釐清責任，民眾常需要拜託路口店家或民宅提供監視畫面。高雄市議員吳利成指出，高雄每年編列15億交通罰鍰預算，年年超收，公家在路口監視器風吹日曬易故障，建議補助重要路口家用監視器，降低社會成本。交通局表示，現階段已有13％違規罰款用在改善交通安全設備及宣導。

高雄市議會總質詢，國民議員吳利成關心納骨塔公有塔位不足、校園性平通報案處理時程過慢等案提出質詢，另建議市府比照推動住宅警報器，部分公費或全額補助，選在重要路口民宅裝家用監視器。

吳利成指出，公家監視器都設在戶外，風吹日曬及光纖拉長導致故障率高，維修不易，家用監視器不會有這樣的問題，用5年、10年沒問題，很多民眾都有經驗，萬一發生車禍必須拜託私人監視器提供畫面，「高興給人調，不高興也沒辦法」，若能選在重要路口或多時向路口補助監視器，有利查明交通事故查，對嚇阻犯罪有幫助。

「透過補助來降低社會成本！」吳利成說，高雄市交通罰鍰年年超收，前年編15億、實際收入22億，只要挪其中一部分裝監視器，每年花個2、3千萬，長年累月可以促進交通安全及治安，不用一口氣花很多錢。

交通局張淑娟答詢說，每年罰鍰編列15億，依規定其中12％用來改善交通及宣導，超收入市庫，現在市府將12％提高至13.3％，警察局分配1億056萬元，大部分用來裝置號誌、標線等促進交通安全項目，會針對議員建議進一步研議可行性。

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