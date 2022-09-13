快訊

分享萬華美食被爆盜圖 陳時中道歉了：確實是不對

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門老兵召集令10月登場 12月4日辦金門大橋行軍

中央社／ 金門縣13日電
金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大橋即將通車，暫訂12月4日辦理大橋行軍。中央社
金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大橋即將通車，暫訂12月4日辦理大橋行軍。中央社

金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大橋即將通車，暫訂12月4日辦理大橋行軍。

縣府今天發布新聞稿表示，老兵曾經與金門生死與共，大家退伍後，念念不忘曾經揮灑青春歲月的第二故鄉，每年「老兵召集令」，已成為老兵間共同話題。2022老兵召集令主軸活動10月15日到12月15日登場，7大系列活動有「就是邀再來」、「軍事據點選美」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」、「金門大橋行軍」和「民防自衛隊閱兵演出」。

其中，金門大橋行軍暫訂12月4日舉辦；由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會推出的「民防自衛隊閱兵演出」，預定在5個鄉鎮辦理快閃閱兵迎賓儀式，再現金門戰鬥精神，時間另外公告。

縣府觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文件及活動期間來金機票、身分證，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品。

觀光處長丁健剛表示，每年精心設計的老兵召集令活動紀念品已成為老兵必蒐集的返金戰利品，今年推出的紀念品包含2022金門老兵召集令專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟，還有「金門草綠服記憶」繪本等；紀念品受理櫃檯設在尚義機場金門形象館，紀念品數量有限，送完為止。

金門大橋 老兵 自衛隊 金門

延伸閱讀

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衛射擊驅離

盼納入邊境開放討論！ 金門提案三階段逐步復航小三通

金門古蹟日活動登場 騎單車深入體驗文化

八年級生楊育菡投入金門議員選戰 為政壇添新血

相關新聞

金門老兵召集令10月登場 12月4日辦金門大橋行軍

金門老兵召集令活動進入第5年，金門縣政府準備7大系列活動要歡迎老兵，除比照歷年提供富有紀念意義老兵專屬紀念品，因應金門大...

交通罰鍰年年超收 高雄議員提議補助家用監視器

許多車禍事故靠監視器畫面釐清責任，民眾常需要拜託路口店家或民宅提供監視畫面。高雄市議員吳利成指出，高雄每年編列15億交通...

最有溫度的玩伴 讓每次墾丁的旅程回憶獨一無二

在國境之南的夜色，靜靜地，抬頭看著星空，享受微醺感覺，亦或沉浸於黑膠唱片的迷人原聲，書香與漫畫的世界，此時窗外棋盤腳花正盛開，近距離欣賞傳說中的「魔鬼之花」，猶如綻放在夏夜裡的燦爛花火，這是「墾丁耳東華苑渡假會館ErDong Manor」的專屬畫面，要讓每位旅客的渡假體驗擁有更多可能……

樂遊屏東 多一度的Chill夏魅力

想要滿足家庭成員不同的旅遊需求，暑假來屏東就對了！「屏東縣政府交通旅遊處」規劃多條主題遊程、動靜皆宜，透過「台灣潛水」的專業教練引領欣賞恆春的海洋之美，再到好山好水的「龍水社區」動手做紅龜粿和摸蜆仔...

高屏共同生活圈 高雄本土登革熱群聚疫情、屏東全力防堵

根據衛福部疾病管制署資料顯示，國內登革熱疫情境外移入32例，本土疫情11例，其中9例在高雄市。屏東縣與高雄市僅隔高屏溪，高屏共同生活圈，屏東高度警戒…

衛武營周年慶4.0 雙十連假活動不間斷打造文化客廳

衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出「Open House」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。