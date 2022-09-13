高屏共同生活圈 高雄本土登革熱群聚疫情 屏東全力防堵

根據衛福部疾病管制署資料顯示，國內登革熱疫情境外移入31例，本土疫情9例，其中7例在高雄市。屏東縣與高雄市僅隔高屏溪，高屏共同生活圈，屏東高度警戒，縣長潘孟安說，提醒各局處強化阻絕登革熱措施。

屏東縣環保局指出，要求屏縣33鄉鎮市公所清潔隊特別加強登革熱防治作業，進行大規模病媒蚊孳生源孳清及化學防治工作，降低埃及斑蚊及白線斑蚊密度，全力防堵登革熱疫情在縣內傳播風險。

潘孟安說，中央新冠肺炎疫情指揮中心對於國境管制已做適度調整而逐漸開放，然目前東南亞登革熱疫情嚴峻，隨著國門逐漸開放，勢必增加國內登革熱疫情升溫。

潘孟安說，環保局在上月底聯合環保署南區環境管理中心針對縣轄內高風險地區辦理「屏東縣鄉親相揪作夥來防治登革熱巡倒清刷」活動，除教民眾針對居家周圍環境如何避免產生孳生源，藉由民眾戶外找出積水容器數量多寡而拿獎品競賽，鼓勵民眾找孳生源，寓教於樂，增加民眾防治登革熱的觀念。

環保局長顏幸苑說，近日常有降雨，雨後容易產生容器積水現象，病媒蚊孳生最重要的是積水造成，登革熱防治方法極為簡單，落實巡、倒、清、刷四大步驟，巡檢居家室內外可能積水的容器、倒掉積水、減少及清潔使用的容器、刷除蟲卵勿積水養蚊，若經政府通知或公告應清除而不清除時可裁處1200至6000元罰鍰，唯有徹底清除積水，才能減低病媒蚊密度。