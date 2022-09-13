快訊

9縣市豪雨特報！梅花颱風估這時解海警 「南馬都」最快12小時內生成

「再見了，事頭婆」：一代香港人的英國女王記憶

陳時中爆盜圖！網揪擅用部落客2照片 小編急刪道歉「錯置誤用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛武營周年慶4.0 雙十連假活動不間斷打造文化客廳

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
樂團「泥灘地浪人」演出。記者徐如宜／攝影
樂團「泥灘地浪人」演出。記者徐如宜／攝影

衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出「Open House」、「戶外眾人參與」、「廳院售票節目」、「主題活動」等超過18場活動。雙十節當天的「Open House」，從白天到晚上更有系列免費廳院節目、戶外《眾人的搖擺》音樂會、市集等活動。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開館四年，因為有眾人的參與，場館啟航後的腳步也日漸穩健，如榕樹般根愈扎愈深、愈扎愈廣。從2019年的學習推廣計畫及公共鋼琴，到今年的《波麗露在高雄》，衛武營不但是歡迎眾人前來的「文化客廳」，同時也把藝術帶到各處去，帶進每一個人的生活裡。未來期許，「衛武營」不只是個地標，更是一種態度。

10月10日Open House活動，衛武營個廳院對民眾敞開大門。今年在歌劇院將演出臺灣豫劇團《盜銀壺》，是一齣劇情緊湊、逗趣橫生的經典武戲折子戲。音樂廳的《菲利克斯．黑爾管風琴獨奏會》，由管風琴大師菲利克斯．黑爾Felix HELL帶來精彩演奏，在曲目上將一睹近代及當代作曲家的管風琴作品，感受9085支音管的現場魅力。

戲劇院將呈現創造焦點《三鴕大變》，運用新馬戲形式「以人扮演鴕鳥」，呈現鴕鳥的習性與特色，利用人與動物之間的巧妙轉換激起新火花，創造出多元多變的新馬戲演出。表演廳的《武營歐普拉》每年的演出深入人心，今年再度募集來自各行各業的8位素人歌唱好手，共同站上舞台一展驚豔全場的美聲歌喉。

10月9、10日於排練場舉行的「萬衛之路」，要讓眾人走進衛武營的另一面，藉由與不同的劇場工作者一起工作、實際體驗，從創作到演出執行會遇到的種種挑戰，建立對劇場幕後工作的基本認識；透過參與「設計會議」，讓參與者深入了解燈光、音樂、舞台以及服裝化妝等領域。

「萬衛之路」9月15日中午12點起可至衛武營官網線上報名，額滿為止。Open House優先索票，9月15日上午11點起，憑衛武營9、10月主辦節目票劵可至衛武營3F服務中心索票。電子索票將於9月30日中午12點起在OPENTIX系統開放索取。10月10日中午12點起於各演出廳院開放現場索票。「衛武營週年慶4.0」資訊可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

《武營歐普拉》入選者。記者徐如宜／攝影
《武營歐普拉》入選者。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出18場以上活動。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出18場以上活動。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出18場以上活動。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出18場以上活動。記者徐如宜／攝影

衛武營

延伸閱讀

台南／奇美博物館開辦「奇美音樂節」 10大名琴演奏浪漫古典樂

衛武營台灣舞蹈平台影像徵件 烏克蘭作品獲關注

「鼎真」120建坪4車庫6大房 市心極品電梯豪墅

高市推「劇場藝術體驗教育計畫」 學童站上衛武營讀劇

相關新聞

最有溫度的玩伴 讓每次墾丁的旅程回憶獨一無二

在國境之南的夜色，靜靜地，抬頭看著星空，享受微醺感覺，亦或沉浸於黑膠唱片的迷人原聲，書香與漫畫的世界，此時窗外棋盤腳花正盛開，近距離欣賞傳說中的「魔鬼之花」，猶如綻放在夏夜裡的燦爛花火，這是「墾丁耳東華苑渡假會館ErDong Manor」的專屬畫面，要讓每位旅客的渡假體驗擁有更多可能……

樂遊屏東 多一度的Chill夏魅力

想要滿足家庭成員不同的旅遊需求，暑假來屏東就對了！「屏東縣政府交通旅遊處」規劃多條主題遊程、動靜皆宜，透過「台灣潛水」的專業教練引領欣賞恆春的海洋之美，再到好山好水的「龍水社區」動手做紅龜粿和摸蜆仔...

高屏共同生活圈 高雄本土登革熱群聚疫情 屏東全力防堵

根據衛福部疾病管制署資料顯示，國內登革熱疫情境外移入31例，本土疫情9例，其中7例在高雄市。屏東縣與高雄市僅隔高屏溪，高...

衛武營周年慶4.0 雙十連假活動不間斷打造文化客廳

衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出「Open House」...

高捷黃線 「短短3年過關斬將」

高雄捷運黃線2019年6月啟動綜合規畫作業，隔年3月底提送交通部審查、10月提報環境影響說明書，去年7月環保署通過環境影...

塞車還開單 區間測速惹怨

屏東縣議員盧玟欣昨天提案指，屏鵝公路「種樹百里2.0」工程每逢假日便塞車，建議縣府暫緩實施省道台26線尖山段區間測速執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。