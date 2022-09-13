衛武營周年慶4.0 雙十連假活動不間斷打造文化客廳

衛武營國家藝術文化中心10月迎接開幕4周年，10月7日至10日從公共空間、廳院到場館的後台，推出「Open House」、「戶外眾人參與」、「廳院售票節目」、「主題活動」等超過18場活動。雙十節當天的「Open House」，從白天到晚上更有系列免費廳院節目、戶外《眾人的搖擺》音樂會、市集等活動。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開館四年，因為有眾人的參與，場館啟航後的腳步也日漸穩健，如榕樹般根愈扎愈深、愈扎愈廣。從2019年的學習推廣計畫及公共鋼琴，到今年的《波麗露在高雄》，衛武營不但是歡迎眾人前來的「文化客廳」，同時也把藝術帶到各處去，帶進每一個人的生活裡。未來期許，「衛武營」不只是個地標，更是一種態度。

10月10日Open House活動，衛武營個廳院對民眾敞開大門。今年在歌劇院將演出臺灣豫劇團《盜銀壺》，是一齣劇情緊湊、逗趣橫生的經典武戲折子戲。音樂廳的《菲利克斯．黑爾管風琴獨奏會》，由管風琴大師菲利克斯．黑爾Felix HELL帶來精彩演奏，在曲目上將一睹近代及當代作曲家的管風琴作品，感受9085支音管的現場魅力。

戲劇院將呈現創造焦點《三鴕大變》，運用新馬戲形式「以人扮演鴕鳥」，呈現鴕鳥的習性與特色，利用人與動物之間的巧妙轉換激起新火花，創造出多元多變的新馬戲演出。表演廳的《武營歐普拉》每年的演出深入人心，今年再度募集來自各行各業的8位素人歌唱好手，共同站上舞台一展驚豔全場的美聲歌喉。

10月9、10日於排練場舉行的「萬衛之路」，要讓眾人走進衛武營的另一面，藉由與不同的劇場工作者一起工作、實際體驗，從創作到演出執行會遇到的種種挑戰，建立對劇場幕後工作的基本認識；透過參與「設計會議」，讓參與者深入了解燈光、音樂、舞台以及服裝化妝等領域。